Шлюб онлайн: За три дні в «Дії» українці зробили понад 400 тисяч пропозицій

За три дні в межах послуги «Шлюб онлайн» у застосунку «Дія» пропозицію руки та серця зробили 416 133 українці, водночас «так» відповіли лише у 49 282 випадках. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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За його словами, шлюб онлайн — це революційний сервіс, який одразу набрав популярність. За перші 24 години дії послуги українці забронювали дати шлюбів на 2 місяці вперед.

«Результати за 3 дні в цифрах: 416 133 пропозиції зробили користувачі. Цікаво, що позитивних відповідей лише 49 282, тому спробуйте ще раз. 1 247 пар подали заяви про шлюб», — зазначив він.

Загалом із запуску бета-тестування послуги 197 пар уже одружилися онлайн.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що 9 вересня в Україні запустили сервіс шлюбу онлайн через «Дію».