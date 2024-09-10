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10 вересня 2024, 12:43

Нові цифрові документи: у «Дії» з’явилися свідоцтва про народження, зміну імені, шлюб та розлучення

Відтепер у «Дії» відображаються ще чотири цифрові документи — свідоцтва про народження, шлюб, розірвання шлюбу та зміну імені. Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

Відтепер у «Дії» відображаються ще чотири цифрові документи — свідоцтва про народження, шлюб, розірвання шлюбу та зміну імені.
Фото: Міністерство цифрової трансформації

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Водночас свідоцтво про народження дитини будь-якого віку підтягуватиметься автоматично за податковим номером. Для цього необхідно авторизуватися в застосунку, і воно з’явиться в переліку документів.

Свідоцтва підтягнуться в «Дію» автоматично, якщо:

  • у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян є інформація про свідоцтво та в документі вказано податковий номер;
  • ви громадянин України віком 14+ і маєте верифікований податковий номер.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у «Дії» стала офіційно доступна послуга «шлюб онлайн».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
+15
Александр Пивоварский
Александр Пивоварский
10 вересня 2024, 12:49
#
Не работает
+
0
plitt
plitt
10 вересня 2024, 13:34
#
Не работает и слава богу
+
0
Dmitrik7
Dmitrik7
10 вересня 2024, 14:34
#
Ціфрове рабство)
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