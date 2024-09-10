Відтепер у «Дії» відображаються ще чотири цифрові документи — свідоцтва про народження, шлюб, розірвання шлюбу та зміну імені. Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.
10 вересня 2024, 12:43
Нові цифрові документи: у «Дії» з’явилися свідоцтва про народження, зміну імені, шлюб та розлучення
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Водночас свідоцтво про народження дитини будь-якого віку підтягуватиметься автоматично за податковим номером. Для цього необхідно авторизуватися в застосунку, і воно з’явиться в переліку документів.
Свідоцтва підтягнуться в «Дію» автоматично, якщо:
- у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян є інформація про свідоцтво та в документі вказано податковий номер;
- ви громадянин України віком 14+ і маєте верифікований податковий номер.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що у «Дії» стала офіційно доступна послуга «шлюб онлайн».
Джерело: Мінфін
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