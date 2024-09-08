ГУР атакувало низку російських ресурсів та привітало росіян із Днем розвідки України

У суботу, 7 вересня, кіберфахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони України атакували низку російських ресурсів, причетних до ведення війни, і привітали росіян із Днем розвідки України. Про це повідомляє пресслужба ГУР.

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Хто постраждав

Під ударом опинились підприємства, які виготовляють елементи для радіоелектронної бази, інших запчастин для російської зброї, обладнання для обробки металів.

Також постраждали ресурси компаній, які беруть участь в розбудові об'єктів військової інфраструктури держави-агресора.

Мовай де про компанії: «СМКомплект ЕК», «КрістЕлКом», «КонтурНИИРС», «Чіп-проф», «челябінський завод промислової модернізації», «сібінструмент», «смєтка.ру» та низка інших.

Також зазначається, що зазнав труднощів внаслідок атаки і пропагандистський «Сімферопольський форум».

В результаті кібероперції фахівці ГУР отримали доступ до 14 серверів, знищили внутрішню інфраструктуру атакованих цілей шляхом стирання системних файлів, баз даних та резервних копій.

Також на сайтах атакованих ресурсів кіберфахівці-розвідники розмістили привітання до Дня воєнної розвідки України.