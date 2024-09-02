Володимир Зеленський підписав закон, який спрощує ведення господарської діяльності та започаткування бізнесу в період воєнного стану. Про це повідомляє пресслужба парламенту.
Президент підписав закон, який спрощує ведення бізнесу
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Підписаний документ встановлює, що суб'єкти господарювання набуватимуть права на провадження господарської діяльності у період воєнного стану на підставі подання до відповідних органів ліцензування, ЦНАПів декларації без отримання документів дозвільного характеру, ліцензій, одержання яких передбачено законодавством.
Такі декларації будуть чинними у період дії воєнного стану та до кінця календарного року, в якому припинено або скасовано воєнний стан, але не менше трьох місяців з дня його припинення чи скасування.
Вже видані ліцензії продовжують строк своєї дії до кінця воєнного стану, але не менше трьох місяців з дня його припинення чи скасування.
Крім того, на період воєнного стану зупиняється проведення планових перевірок органів ліцензування щодо додержання вимог законодавства у сфері ліцензування.
Коментарі - 1
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