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30 серпня 2024, 20:00

Реструктуризація євробондів, обмеження на p2p-перекази, Держборг збільшився: головне за тиждень

Україна остаточно погодила угоду про реструктуризацію євробондів

Власники всіх державних єврооблігацій та гарантованих державою єврооблігацій Укравтодору загальною вартістю $20,47 млрд ($24,3 млрд з врахуванням капіталізованих відсотків) проголосували за запропоновану реструктуризацію єврооблігацій України та гарантованих державою облігацій Укравтодору.

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Джерело: Мінфін
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