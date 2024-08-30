Реструктуризація євробондів, обмеження на p2p-перекази, Держборг збільшився: головне за тиждень

Власники всіх державних єврооблігацій та гарантованих державою єврооблігацій Укравтодору загальною вартістю $20,47 млрд ($24,3 млрд з врахуванням капіталізованих відсотків) проголосували за запропоновану реструктуризацію єврооблігацій України та гарантованих державою облігацій Укравтодору.

Держборг у липні збільшився на понад 200 мільярдів гривень

Протягом липня 2024 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 206,16 млрд грн, у доларовому еквіваленті — на $3,20 млрд.

НБУ ввів обмеження на p2p-перекази. Ліміт — не вище 150 тисяч гривень

З 27 серпня НБУ затвердив обмеження для карткових переказів між фізособами на суму 150 000 грн на місяць для вихідних платежів з 1 жовтня.

Фінансовий комітет підтримав зменшення присутності держави на банківському ринку

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував ухвалити законопроєкт про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків № 11474 у першому читанні.

Нацбанк посилює нагляд за фінансовим ринком

Національний банк України створив управління моніторингу пов'язаних осіб для посилення нагляду за фінансовим ринком.

Кабмін припиняє обслуговування ВВП-варантів та деяких інших зовнішніх зобов'язань — ЕП

Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою зупиняє обслуговування зобов'язань України перед низкою кредиторів за кредитами та єврооблігаціями, а також зобов'язань за ВВП-варантами.

Боротьба з незаконним використанням ринку платіжних послуг. НБУ анонсував п’ять рішень

Нацбанк анонсував п’ять кроків для боротьби з використанням ринку платіжних послуг в протиправних цілях.

Гетманцев розповів, які податки підвищувати не будуть. Хто за все заплатить?