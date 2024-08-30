Україна остаточно погодила угоду про реструктуризацію євробондів
Реструктуризація євробондів, обмеження на p2p-перекази, Держборг збільшився: головне за тиждень
Власники всіх державних єврооблігацій та гарантованих державою єврооблігацій Укравтодору загальною вартістю $20,47 млрд ($24,3 млрд з врахуванням капіталізованих відсотків) проголосували за запропоновану реструктуризацію єврооблігацій України та гарантованих державою облігацій Укравтодору.
Держборг у липні збільшився на понад 200 мільярдів гривень
Протягом липня 2024 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 206,16 млрд грн, у доларовому еквіваленті — на $3,20 млрд.
НБУ ввів обмеження на p2p-перекази. Ліміт — не вище 150 тисяч гривень
З 27 серпня НБУ затвердив обмеження для карткових переказів між фізособами на суму 150 000 грн на місяць для вихідних платежів з 1 жовтня.
Фінансовий комітет підтримав зменшення присутності держави на банківському ринку
Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував ухвалити законопроєкт про особливості продажу пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі банків № 11474 у першому читанні.
Нацбанк посилює нагляд за фінансовим ринком
Національний банк України створив управління моніторингу пов'язаних осіб для посилення нагляду за фінансовим ринком.
Кабмін припиняє обслуговування ВВП-варантів та деяких інших зовнішніх зобов'язань — ЕП
Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою зупиняє обслуговування зобов'язань України перед низкою кредиторів за кредитами та єврооблігаціями, а також зобов'язань за ВВП-варантами.
Боротьба з незаконним використанням ринку платіжних послуг. НБУ анонсував п’ять рішень
Нацбанк анонсував п’ять кроків для боротьби з використанням ринку платіжних послуг в протиправних цілях.
Гетманцев розповів, які податки підвищувати не будуть. Хто за все заплатить?
Допрацьований урядовий законопроєкт про підвищення податків зазнав значних змін, Верховна Рада розгляне його на початку вересня. Документ не передбачає підвищення ПДВ та податку на розкіш. Про це написав Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.
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