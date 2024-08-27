Нацбанк анонсував п’ять кроків для боротьби з використанням ринку платіжних послуг в протиправних цілях. Про це повідомляє пресслужба регулятора.
Боротьба з незаконним використанням ринку платіжних послуг. НБУ анонсував п’ять рішень
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П’ять кроків НБУ
Йдеться про ухвалення законопроєкту № 11043, який передбачає збільшення суми штрафів до порушників платіжного законодавства та забезпечує умови для оперативного обміну даними з Кіберполіцією.
Також НБУ планує запровадити правові норми для притягнення до відповідальності організаторів та свідомих учасників протиправних схем.
По-третє, створення відповідного реєстру, який стане джерелом інформації для банків під час встановлення ділових відносин та обслуговування клієнтів, картки яких були використані в протиправних схемах.
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Зокрема, будуть напрацьовані правила, за якими інформація подаватиметься до реєстру та надалі використовуватиметься учасниками ринку.
Крім того, заплановано внесення змін до платіжного законодавства, які розширять регуляторні повноваження Нацбанку для застосування заходів впливу та обмежень до гравців ринку, що не забезпечують ефективну боротьбу з наявними та новими схемами.
Водночас НБУ посилить вимоги до банків та небанківських установ щодо неухильного дотримання вимог законодавства та налагодження ефективної роботи власних автоматизованих систем, а також створення індикаторів, правил та моделі виявлення нетипової поведінки клієнтів. Також, йдеться про ефективність систем управління ризиками та систем внутрішнього контролю відповідно до вимог і рекомендацій НБУ.
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