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27 серпня 2024, 17:10

Боротьба з незаконним використанням ринку платіжних послуг. НБУ анонсував п’ять рішень

Нацбанк анонсував п’ять кроків для боротьби з використанням ринку платіжних послуг в протиправних цілях. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Нацбанк анонсував п’ять кроків для боротьби з використанням ринку платіжних послуг в протиправних цілях.
Фото: depositphotos

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П’ять кроків НБУ

Йдеться про ухвалення законопроєкту № 11043, який передбачає збільшення суми штрафів до порушників платіжного законодавства та забезпечує умови для оперативного обміну даними з Кіберполіцією.

Також НБУ планує запровадити правові норми для притягнення до відповідальності організаторів та свідомих учасників протиправних схем.

По-третє, створення відповідного реєстру, який стане джерелом інформації для банків під час встановлення ділових відносин та обслуговування клієнтів, картки яких були використані в протиправних схемах.

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Зокрема, будуть напрацьовані правила, за якими інформація подаватиметься до реєстру та надалі використовуватиметься учасниками ринку.

Крім того, заплановано внесення змін до платіжного законодавства, які розширять регуляторні повноваження Нацбанку для застосування заходів впливу та обмежень до гравців ринку, що не забезпечують ефективну боротьбу з наявними та новими схемами.

Водночас НБУ посилить вимоги до банків та небанківських установ щодо неухильного дотримання вимог законодавства та налагодження ефективної роботи власних автоматизованих систем, а також створення індикаторів, правил та моделі виявлення нетипової поведінки клієнтів. Також, йдеться про ефективність систем управління ризиками та систем внутрішнього контролю відповідно до вимог і рекомендацій НБУ.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 4

+
+30
TAN72
TAN72
27 серпня 2024, 17:25
#
Скоро все уйдут в кеш😉
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0
Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
27 серпня 2024, 18:28
#
Та шось ідьом ідьом ніяк дойти не можем :)
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0
Злий Інвестор
Злий Інвестор
27 серпня 2024, 19:02
#
В НБУ теж відкрили офіс простих рішень? Чи простих кроків…
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0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
27 серпня 2024, 20:36
#
Просто приехали амеркианцы и сказали — типа *** подымать налоги на все , давайте у вас черный/серый рынок большой . НО , тут могут вдруг обнаружить что-то что они считали что есть и его вдруг нет , нет придуманных людей , нет придуманных оборотов и т. д. где-то что-то найдут , но масштаб будет небольшим
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