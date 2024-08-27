Боротьба з незаконним використанням ринку платіжних послуг. НБУ анонсував п’ять рішень

Нацбанк анонсував п’ять кроків для боротьби з використанням ринку платіжних послуг в протиправних цілях. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

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П’ять кроків НБУ

Йдеться про ухвалення законопроєкту № 11043, який передбачає збільшення суми штрафів до порушників платіжного законодавства та забезпечує умови для оперативного обміну даними з Кіберполіцією.

Також НБУ планує запровадити правові норми для притягнення до відповідальності організаторів та свідомих учасників протиправних схем.

По-третє, створення відповідного реєстру, який стане джерелом інформації для банків під час встановлення ділових відносин та обслуговування клієнтів, картки яких були використані в протиправних схемах.

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