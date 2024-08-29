Україна остаточно погодила угоду про реструктуризацію євробондів

Власники всіх державних єврооблігацій та гарантованих державою єврооблігацій Укравтодору загальною вартістю $20,47 млрд ($24,3 млрд з врахуванням капіталізованих відсотків) проголосували за запропоновану реструктуризацію єврооблігацій України та гарантованих державою облігацій Укравтодору. Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів.

► Читайте «Мінфін» у Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Що кажуть у Мінфіні

«Це знакове рішення є вирішальним етапом в стратегії України, направленій на збереження макроекономічної стабільності, забезпечення стійкості державного боргу та збереження ресурсів, необхідних для фінансування оборони країни у протистоянні повномасштабній агресії росії», — йдеться у повідомленні.

У результаті конструктивного переговорного процесу з власниками єврооблігацій, 97,38% власників єврооблігацій підтримали угоду про реструктуризацію, що перевищує необхідний поріг у дві третини голосів.

Кожна серія єврооблігацій в обігу отримала понад 95% голосів підтримки від власників, що значно перевищує мінімально необхідні 50% для того, щоб угода про реструктуризацію набула чинності та дозволила здійснити запропонований обмін існуючих єврооблігацій на нові.

Читайте: Реструктуризація боргу: скільки зекономимо на його обслуговуванні та погашенні

Що передбачає реструктуризація

Номінальне зниження вартості держборгу з першого дня дії угоди на 37%, що скорочує обсяг держборгу України більш ніж на $8,5 млрд.

Зменшення боргових платежів на $11,4 млрд протягом періоду дії Програми МВФ (скорочення на понад 90%) і на $22,75 млрд до 2033 року (скорочення на понад 75%).

Збільшення середнього терміну обігу єврооблігацій майже на 4 роки (додатково до 2-річного збільшення терміну обігу у 2022 році).

Реструктуризацію зовнішнього комерційного державного боргу України виконано менш ніж за 5 місяців, незважаючи на притаманні складнощі через ситуацію в країні та одну з найбільших кількостей серій і номінальної вартості єврооблігацій, що підпадали під реструктуризацію, за останній час.

Читайте також: Україна списала 37% боргу: чи так це насправді, та скільки ще доведеться заплатити

Угода забезпечує найбільше списання боргу за чистою приведеною вартістю розміром приблизно 60% для суверенних емітентів з 2012 року та передбачає випуск першого боргового інструменту з умовним компонентом, що був затверджений відповідно до нової методології МВФ щодо оцінки ризику та стійкості суверенного боргу.

Ця угода зменшить обсяг боргу України до сталого рівня, дозволить дотримуватись цілей програми МВФ та відповідати очікуванням Групи кредиторів України.

Передісторія

Україна в серпні 2022 року домовилася про відстрочку на два роки погашення та виплату відсотків за 13 випусками суверенних єврооблігацій загальною номінальною вартістю $17,26 млрд та €2,25 млрд, а також перегляду умов щодо ВВП-варантів.

У строк до липня 2024-го підлягали погашенню три випуски єврооблігацій України на загальну суму понад $3 млрд: 1 вересня 2022 року — на $912,35 млн, 1 вересня 2023-го — на $1 млрд 355,23 млн і 1 лютого 2024 року — на $750 млн.

Перший раунд діалогу Мінфіну з комітетом кредиторів оприлюднено Лондонською фондовою біржею 17 червня. Уряд представив два варіанти реструктуризації.

22 липня Україна досягла принципових домовленостей з Комітетом власників єврооблігацій. За угодою, існуючі єврооблігації в обігу будуть обміняні на пакет нових єврооблігацій із номінальним зниженням вартості боргу на 37% на початковому етапі та зниженням чистої приведеної вартості боргу на близько 60%.