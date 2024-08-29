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29 серпня 2024, 11:11

Нацбанк посилює нагляд за фінансовим ринком

Національний банк України створив управління моніторингу пов'язаних осіб для посилення нагляду за фінансовим ринком. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Національний банк України створив управління моніторингу пов'язаних осіб для посилення нагляду за фінансовим ринком.
Фото: depositphotos

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Що змінилося

«Національний банк України змінив свою організаційну структуру з метою посилення нагляду за фінансовим ринком, зокрема щодо моніторингу пов'язаних осіб. Для підвищення інституційної спроможності регулятора було вирішено реорганізувати відділ моніторингу пов'язаних з банками осіб та створити на його базі управління моніторингу пов'язаних осіб», — ідеться у повідомленні.

Читайте: НБУ підтвердив наявність паспортів рф у власників двох сервісів мікрокредитів

Зазначається, що ці організаційні зміни сприятимуть підвищенню ефективності виконання функцій щодо моніторингу та визначення осіб пов'язаними з банками.

Управління моніторингу пов'язаних осіб належить до вертикалі підпорядкування «Пруденційний нагляд», загальне керівництво та контроль за діяльністю якої здійснює заступник голови НБУ Дмитро Олійник.

Нагадаємо

Раніше журналісти програми «Схеми» (проєкт Радіо Свобода) з’ясували, що власники мікрокредитних організацій ТОВ «Просто Позика» та ТОВ «Тайм Кредит» отримали громадянство росії та підтримували російську пропаганду, але продовжують зберігати українське громадянство та бізнес в Україні.

Зокрема, Андрій Манучаров є громадянином рф з 2014 року і після окупації Криму працював у державних органах рф — його представляли радником гендиректора російського федерального підприємства «Росморпорт».

Він також брав участь у пропагандистських заходах із депутатом держдуми рф Костянтином Затуліним та російськими військовими, а його син став депутатом підконтрольного росії парламенту окупованого Криму від партії «Єдина Росія».

Дружина Андрія Манучарова Наталія також отримала громадянство рф у 2014 році. А пізніше, як і її чоловік, зареєструвала мікрокредитну організацію під назвою «Тайм Кредит».

Однак в офіційних документах Манучарови фігурують як громадяни України. Ба більше — навесні цього року НБУ продовжив ліцензії для провадження діяльності компаніям «Просто Позика» та «Тайм Кредит» на необмежений строк.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
0
Exba
Exba
29 серпня 2024, 11:49
#
Они то преобразовывают управление в отдел, потом снова назад возвращают. То засовывают в подчинение департамента надзора, потом опять взад)
+
+28
Riojas
Riojas
29 серпня 2024, 13:06
#
Усиливайте дальше. За два года вы своими руками создали параллельную абсолютно неконтролируемую «хавалу». В каждом городе работают пункты приема и выдачи наличных просто по номеру. Ими уже пользуются обычные люди каждый день. Черный рынок, никакого KYC. Точно так же выводится за рубеж. Довольны?
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