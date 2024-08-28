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28 серпня 2024, 9:07

Кабмін припиняє обслуговування ВВП-варантів та деяких інших зовнішніх зобов'язань — ЕП

Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою зупиняє обслуговування зобов'язань України перед низкою кредиторів за кредитами та єврооблігаціями, а також зобов'язань за ВВП-варантами. Про це пише ЕП з посиланням на відповідну постанову уряду.

Кабінет міністрів ухвалив постанову, якою зупиняє обслуговування зобов'язань України перед низкою кредиторів за кредитами та єврооблігаціями, а також зобов'язань за ВВП-варантами.
Фото: depositphotos

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Деталі

Так, постанова зупиняє обслуговування Україною зобов'язань за такими інструментами:

  • починаючи з 3 вересня — за кредитом перед Cargill Financial Services International, Inc (за даними Мінфіну, станом на 31 липня, бору України перед Cargill становив близько $700 млн);
  • починаючи з 9 листопада — за гарантійними зобов'язаннями держави щодо боргу за «зеленими» облігаціями «Укренерго», випущеними під заставу держави у 2021 році (на загальну суму близько $830 млн);
  • починаючи з 31 травня 2025 року — платежів за ВВП-варантами України (інструмент, який Україна випустила в межах реструктуризації 2015 року).

Читайте: У Мінфіні хотіли б позбутися ВВП-варантів

Також постанова уряду дозволяє здійснити «виплату за згоду» інвесторам, які погодилися на українські умови реструктуризації боргу. Відповідна плата не має перевищувати $246 млн.

Нагадаємо

Напередодні Міністерство фінансів вже здійснило виплату за ВВП-варантами України у розмірі $200,6 млн. Цей платіж складався з двох частин: платежу за згоду змін умов та відсотки на суму $130,1 млн, а також відстроченої суми платежу та відсотки на суму $70,5 млн за зростання ВВП у 2021 році (цей платіж Україна повинна була сплатити власникам варантів у 2023 році).

Передісторія

У 2015−2019 роках Україні потрібно було погасити близько $15 млрд за зобов'язаннями минулих років. Грошей не вистачало. Кабінет міністрів Арсенія Яценюка та Мінфін, який очолювала Наталія Яресько, пішли на переговори з власниками боргу.

Дискусії йшли складно, але влітку 2015 сторони зійшлися на такому варіанті: кредитори списали 20% боргу (близько $3,7 млрд) і дали Мінфіну відстрочення на чотири роки.

Натомість вони отримали облігації з вищою ставкою (7,75% замість 7,22%, але на меншу суму) та бонус — ВВП-варанти на $3,2 млрд, за якими Україна зобов'язалася протягом 20 років віддавати їм відсоток від економічного зростання.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+45
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28 серпня 2024, 10:08
#
Я правильно понимаю кабмин объявляет дефолт?
+
0
dvded .
dvded .
28 серпня 2024, 10:19
#
Зато МВФ платим исправно.
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