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28 серпня 2024, 15:15

Держборг у липні збільшився на понад 200 мільярдів гривень

Протягом липня 2024 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 206,16 млрд грн, у доларовому еквіваленті — на $3,20 млрд. Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

Протягом липня 2024 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 206,16 млрд грн, у доларовому еквіваленті — на $3,20 млрд.
Фото: depositphotos

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Зростання держборгу

Станом на 31 липня 2024 року державний та гарантований державою борг України становив 6 374,09 млрд грн, або $155,36 млрд.

Зокрема, державний та гарантований державою зовнішній борг становив 4 633,08 млрд грн (72,69% загальної суми), або $112,92 млрд; державний та гарантований державою внутрішній борг — 1 741,01 млрд грн (27,31%), або $42,43 млрд.

Читайте: Шмигаль: Дефіцит бюджету на 2025 рік $35 млрд. $20 млрд — покриємо, а $15 — не вистачає

У міністерстві також навели дані щодо обсягів державного боргу України. Він становив 6 050,06 млрд грн, або $147,46 млрд.

Нагадаємо

Станом на 30 червня 2024 року державний та гарантований державою борг України становив 6168 млрд грн, або $152,2 млрд.

Державний та гарантований державою борг України протягом другого кварталу 2024 року збільшився у гривневому еквіваленті на 243,7 млрд грн, а в доларовому — на $1,1 млрд.

Читайте: Державний та гарантований держборг України став дешевшим на понад 10%

Як писав «Мінфін», з початку 2024 року станом на 30 червня середньозважена вартість державного та гарантованого державою боргу України скоротилася на 10,3% — з 6,24 до 5,6 відсотка.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 11

+
+45
Kharakternyk
Kharakternyk
28 серпня 2024, 15:27
#
Та вже якось п*х:)
+
+45
bonv
bonv
28 серпня 2024, 15:32
#
Гірше ж точно не буде? (с) Порошенко залишив з боргом у $78,23 млрд. а зараз? На 31 липня борг вже $155,36 млрд.
Хотіли по приколу? © Насолоджуйтеся!
+
+30
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
28 серпня 2024, 16:20
#
Вот если бы порошенко был бы , то не было бы войны ?

война очень дорогое удовольствие . например из всего флота порошенко смог построить аж 4 катера с экипажами в 5 человек , и то на своих заводах … масштаб войны отличался в 125 раз . т. е. менее процента от сегодня .

вы утомили с шоколадным уже … там в сунже бойцы сняли видео с рашистких магазинов — конфетки рошен … в российском селе …
+
+15
nitrolog
nitrolog
28 серпня 2024, 17:06
#
Не Порошенко розміновував Чонгар і не він запускав шатли в Крим
не він казав зійдемось десь посередині головне перестати стріляти
не він прибирав важку техніку з важких ділянок
не він припинив всі ракетні програми та зменшив фінансування армії до критичного рівня
підказати хто це все робив чи самі знайдете ви ж так любите факти, то давайте будьте об'єктивним, не треба тут сліпу пропаганду нести
багато можу ще розказати що не він робив, що призвело до великої війни, але вам це не цікаво, у вас рошен в голові, всі думки тільки про нього
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
28 серпня 2024, 18:35
#
A чтo пopoաеңҝo ϲделaл? ϲҝoльҝo тaңҝoв ҝyпил для apʍии ӡa 5 лет?

А чем мы подбили крейсер москва если ракетная программа была остановлена?
+
+30
bonv
bonv
28 серпня 2024, 17:08
#
То дивіться серіальчики слуги типу народу і надалі.
Вже перестали стріляти і всі на шашлички.
А замість зміцнення ЗСУ гроші на Велике зе-крадівництво!
З простроченим нелохом по приколу і гірше ж точно не буде ©
+
0
TAN72
TAN72
28 серпня 2024, 18:22
#
Порох эту х… начал.
+
+90
Turbo Apricot
Turbo Apricot
28 серпня 2024, 16:02
#
Гроші на державне фінансування 24/7 телемарафону є, на клумби з квітами є - це потужно, це головне для величності та незламності, а розмір держборгу це другорядне.
+
0
bonv
bonv
28 серпня 2024, 17:28
#
В серпні в Міжнародному агентстві Fitch Ratings знизили кредитний рейтинг України. Як повідомлялось, довгостроковий рейтинг дефолту емітента в іноземній валюті погіршили до «RD» (обмежений дефолт). Це означає, що емітент не зміг провести своєчасні платежі.
Експерти вважають, що зниження кредитного рейтингу не призведе до погіршення економічної ситуації, однак може вдарити по репутації країни.
Гірше ж точно не буде (c)
+
0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
28 серпня 2024, 18:36
#
Чтo делaть ? ҝaҝoӥ выxoд ? чтoϭ ϲделaл ϭы пopoաеңҝo ?
+
0
TAN72
TAN72
28 серпня 2024, 18:23
#
Погружение запредельно,будем давить оставшийся народ по максимуму.
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