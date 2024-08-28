Держборг у липні збільшився на понад 200 мільярдів гривень

Протягом липня 2024 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 206,16 млрд грн, у доларовому еквіваленті — на $3,20 млрд. Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.

► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Зростання держборгу

Станом на 31 липня 2024 року державний та гарантований державою борг України становив 6 374,09 млрд грн, або $155,36 млрд.

Зокрема, державний та гарантований державою зовнішній борг становив 4 633,08 млрд грн (72,69% загальної суми), або $112,92 млрд; державний та гарантований державою внутрішній борг — 1 741,01 млрд грн (27,31%), або $42,43 млрд.

Читайте: Шмигаль: Дефіцит бюджету на 2025 рік $35 млрд. $20 млрд — покриємо, а $15 — не вистачає

У міністерстві також навели дані щодо обсягів державного боргу України. Він становив 6 050,06 млрд грн, або $147,46 млрд.

Нагадаємо

Станом на 30 червня 2024 року державний та гарантований державою борг України становив 6168 млрд грн, або $152,2 млрд.

Державний та гарантований державою борг України протягом другого кварталу 2024 року збільшився у гривневому еквіваленті на 243,7 млрд грн, а в доларовому — на $1,1 млрд.

Читайте: Державний та гарантований держборг України став дешевшим на понад 10%

Як писав «Мінфін», з початку 2024 року станом на 30 червня середньозважена вартість державного та гарантованого державою боргу України скоротилася на 10,3% — з 6,24 до 5,6 відсотка.