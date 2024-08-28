Протягом липня 2024 року сума державного та гарантованого державою боргу України збільшилась у гривневому еквіваленті на 206,16 млрд грн, у доларовому еквіваленті — на $3,20 млрд. Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.
Держборг у липні збільшився на понад 200 мільярдів гривень
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Зростання держборгу
Станом на 31 липня 2024 року державний та гарантований державою борг України становив 6 374,09 млрд грн, або $155,36 млрд.
Зокрема, державний та гарантований державою зовнішній борг становив 4 633,08 млрд грн (72,69% загальної суми), або $112,92 млрд; державний та гарантований державою внутрішній борг — 1 741,01 млрд грн (27,31%), або $42,43 млрд.
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У міністерстві також навели дані щодо обсягів державного боргу України. Він становив 6 050,06 млрд грн, або $147,46 млрд.
Нагадаємо
Станом на 30 червня 2024 року державний та гарантований державою борг України становив 6168 млрд грн, або $152,2 млрд.
Державний та гарантований державою борг України протягом другого кварталу 2024 року збільшився у гривневому еквіваленті на 243,7 млрд грн, а в доларовому — на $1,1 млрд.
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Як писав «Мінфін», з початку 2024 року станом на 30 червня середньозважена вартість державного та гарантованого державою боргу України скоротилася на 10,3% — з 6,24 до 5,6 відсотка.
Коментарі - 11
Хотіли по приколу? © Насолоджуйтеся!
война очень дорогое удовольствие . например из всего флота порошенко смог построить аж 4 катера с экипажами в 5 человек , и то на своих заводах … масштаб войны отличался в 125 раз . т. е. менее процента от сегодня .
вы утомили с шоколадным уже … там в сунже бойцы сняли видео с рашистких магазинов — конфетки рошен … в российском селе …
не він казав зійдемось десь посередині головне перестати стріляти
не він прибирав важку техніку з важких ділянок
не він припинив всі ракетні програми та зменшив фінансування армії до критичного рівня
підказати хто це все робив чи самі знайдете ви ж так любите факти, то давайте будьте об'єктивним, не треба тут сліпу пропаганду нести
багато можу ще розказати що не він робив, що призвело до великої війни, але вам це не цікаво, у вас рошен в голові, всі думки тільки про нього
А чем мы подбили крейсер москва если ракетная программа была остановлена?
Вже перестали стріляти і всі на шашлички.
А замість зміцнення ЗСУ гроші на Велике зе-крадівництво!
З простроченим нелохом по приколу і гірше ж точно не буде ©
Експерти вважають, що зниження кредитного рейтингу не призведе до погіршення економічної ситуації, однак може вдарити по репутації країни.
Гірше ж точно не буде (c)