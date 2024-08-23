У Міноборони анонсували запуск застосунку «Ветеран+»

Міністр оборони України Рустем Умєров анонсував запуск мережевого мобільного застосунку для ветеранів «Ветеран+». Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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«Наш наступний крок, разом з іншими міністерствами — це застосунок „Ветеран+“. Це сервіс із надання державою послуг ветерану. Він уже в роботі. Ми застосовуємо найкращий міжнародний досвід», — сказав він на Міжнародному ветеранському форумі «Україна. Ветерани. Єдність» у Києві 22 серпня.

Міністр нагадав, що на сьогодні вже запущено такі мобільні застосунки з цієї ж сфери, як «Резерв+» і «Армія+».

Зі свого боку в. о. міністра у справах ветеранів Олександр Порхун зазначив, що цифровізація дасть можливість швидко скористатися послугами, які гарантує держава.

Зокрема, за його словами, у мобільному застосунку в електронному кабінеті ветерана будуть усі можливості, які гарантує держава.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у мобільному застосунку «Резерв+» тепер відображається статус бронювання від мобілізації. У реєстр занесено вже 340 тисяч записів.