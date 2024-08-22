З листопада українці в'їжджатимуть до Європи за новими правилами

10 листопада Євросоюз планує запустити автоматичну систему реєстрації в'їзду та виїзду на зовнішніх кордонах Шенгенської зони. Головне нововведення — EES замінить ручне проставлення штампів у паспортах громадян третіх країн. Контроль проходитиме через спеціальний термінал. Про це пише uamedia.eu з посиланням на Euronews.

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Що відомо

Нову систему в'їзду/виїзду (EES), яку почали розробляти після Brexit, буде запущено 10 листопада на всіх зовнішніх кордонах ЄС, підтвердила комісар ЄС із внутрішніх справ Ілва Йоханссон.

«Цей момент нарешті настав. А колись здавалося, що цього ніколи не станеться», — заявила єврокомісар під час візиту до талінського офісу eu-LISA, агентства ЄС, яке відповідає за IT-інфраструктуру, що лежить в основі EES.

«Перевізники, оператори, вокзали, аеропорти — усі готуються до цього знаменного дня», — додала брюссельська чиновниця.

Запуск EES був запланований на 2022 рік, проте він неодноразово зривався через технічні проблеми та затримки з встановленням автоматизованих бар'єрів, які необхідно було встановити на всіх міжнародних сухопутних, морських та повітряних кордонах Шенгенської зони.

Коли восени нова система реєстрації почне діяти, мандрівники з країн, що не входять до ЄС, які в'їжджають до Шенгенської зони, проходитимуть прикордонний контроль «по-новому».

EES — це нова автоматизована система цифрового збору персональних даних, яку Європейський Союз використовуватиме для автоматичного контролю перетину кордонів громадянами країн, які не входять до ЄС, незалежно від того, чи потрібна їм віза при в'їзді до Шенгену. Система призначена для заміни традиційного штампування паспортів.

Мандрівники повинні будуть сканувати свої паспорти або інші проїзні документи в терміналі самообслуговування під час кожного перетину зовнішнього кордону ЄС. Система не поширюватиметься на власників посвідки на проживання у країнах ЄС, а також на тих, хто має довгострокові візи.

Система реєструватиме ім'я мандрівника, його біометричні дані, а також дату та місце в'їзду та виїзду. Скани обличчя та відбитки пальців будуть зніматися лише раз на три роки і будуть дійсними для кількох поїздок протягом цього періоду.

Система працюватиме при в'їзді до всіх країн ЄС, крім Кіпру та Ірландії (штампи там будуть ставити як завжди), а також до чотирьох країн Шенгенської зони, що не входять до ЄС: Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії.

EES запроваджується для посилення безпеки кордонів та виявлення мандрівників, які перевищили термін перебування у просторі з 29 європейських держав за візою C (90 днів протягом 180-денного періоду).

«За допомогою EES ми точно знатимемо, хто в'їжджає в Шенгенську зону з іноземним паспортом», — зазначила Йоханссон.

«Ми знатимемо, чи не залишаються люди тут занадто довго, що дозволить протистояти нелегальній міграції. А завдяки біометричній ідентифікації, фотографії та відбиткам пальців EES злочинцям, терористам або російським шпигунам буде складніше використовувати підроблені паспорти», — несподівано підсумувала вона.

Колишні правила не заважали відстежувати час перебування людей у Шенгені, ці могли робити прикордонники. А відбитки пальців здебільшого вже давно здаються під час подання документів на візу.