SEC штрафує брокерів за використання месенджерів у контактах з клієнтами

Як зазначається у релізі регулятора, усі компанії визнали факти, викладені в постановах SEC, та погодилися сплатити штрафи, а три компанії взагалі самостійно повідомили про порушення та отримали значно менші штрафи. Найбільші штрафи у розмірі $50 млн отримали Ameriprise Financial Services, LLC, Edward D. Jones & Co., L.P., LPL Financial LLC та Raymond James & Associates, Inc.

Порушення включали використання неузгоджених методів комунікації на різних рівнях компаній, включаючи керівників та менеджерів вищої ланки. Компанії звинувачуються у порушенні положень про ведення документації закону про цінні папери та біржі та закону про інвестиційних консультантів, або ж обох законів одночасно.

Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) окремо оголосила про врегулювання з The Toronto Dominion Bank, Cowen and Company та Truist Bank за пов’язані порушення.

Окрім штрафів, компаніям наказано припинити майбутні порушення відповідних положень про ведення документації.

Раніше SEC також заборонила використовувати сторонні застосунки для обміну повідомленнями та текстами з робочих мобільних телефонів співробітників.