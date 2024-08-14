Команда криптовалютної біржі OKX оголосила про лістинг токена DOGS. Про це йдеться у повідомленні біржі в соцмережі Х.
Криптобіржа OKX оголосила про лістинг токену DOGS
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Що відомо
Згідно з оголошенням, він відбудеться 20 серпня 2024 року о 15:00 за київським часом. Функція депозиту активів на біржу відкрита з 14 серпня.
📢 #NewListing #OKX will list $DOGS @realDogsHouse!— OKX (@okx) August 14, 2024
🟢 $DOGS/USDT Spot trading begins at 12:00 PM on August 20th (UTC)
More: https://t.co/ruESEsZBWC pic.twitter.com/ckTENISQmG
Історія появи Dogs
Dogs — це мінізастосунок у Telegram, який, по суті, пропонує скоринг акаунтів користувачів із подальшою винагородою.
Суть проста — користувач дає сервісу доступ до свого облікового запису в месенджері й залежно від його віку, а також деяких інших чинників отримує певну нагороду в токенах DOGS. Що старший акаунт — то більше DOGS.
Ймовірно, задум в тому, щоб за допомогою впізнаваного мемкоїна згуртувати спільноту лояльних користувачів Telegram, яка має стати основою для нової екосистеми Dogs.
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