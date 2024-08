Криптобіржа OKX оголосила про лістинг токену DOGS

►Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Згідно з оголошенням, він відбудеться 20 серпня 2024 року о 15:00 за київським часом. Функція депозиту активів на біржу відкрита з 14 серпня.

📢 #NewListing #OKX will list $DOGS @realDogsHouse!



🟢 $DOGS/USDT Spot trading begins at 12:00 PM on August 20th (UTC)



More: https://t.co/ruESEsZBWC pic.twitter.com/ckTENISQmG