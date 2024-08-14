Криптобіржа OKX оголосила про лістинг токену DOGS

Команда криптовалютної біржі OKX оголосила про лістинг токена DOGS. Про це йдеться у повідомленні біржі в соцмережі Х.

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Що відомо

Згідно з оголошенням, він відбудеться 20 серпня 2024 року о 15:00 за київським часом. Функція депозиту активів на біржу відкрита з 14 серпня.

Історія появи Dogs

Dogs — це мінізастосунок у Telegram, який, по суті, пропонує скоринг акаунтів користувачів із подальшою винагородою.

Суть проста — користувач дає сервісу доступ до свого облікового запису в месенджері й залежно від його віку, а також деяких інших чинників отримує певну нагороду в токенах DOGS. Що старший акаунт — то більше DOGS.

Ймовірно, задум в тому, щоб за допомогою впізнаваного мемкоїна згуртувати спільноту лояльних користувачів Telegram, яка має стати основою для нової екосистеми Dogs.