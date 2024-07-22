Monobank запускає сервіс для бізнесу. Перші компанії вже отримали доступ до нової послуги. Про це заявив співзасновник фінтеху Олег Гороховський .

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Він зазначив, що «відбувся один з найочікуваніших для нашої команди запусків у цьому році». За словами Гороховського, у mono бізнес не змінюватимуть тарифи на персональних зустрічах, не ставитимуть умови та не укладатимуть індивідуальні домовленості.

«Це банкінг для свідомого та прозорого бізнесу, який робить ставку на ефективність. Ми хочемо, щоб такому бізнесу жилося простіше», — написав Гороховський.

Що таке mono бізнес?

• Це повністю дистанційне відкриття рахунку.

• Це безкоштовні платежі на рахунки будь-яких банків і єдиний тариф ₴1000/міс.

• Це 12% (залежить від облікової ставки НБУ) річних на залишок коштів від ₴100 000 протягом дня.

• Це єдиний застосунок mono, в якому й особиста картка, і бізнес, а також простий вебкабінет.

• Це прозорий фінансовий моніторинг.

• Це гра «Косинка» для бухгалтерів.