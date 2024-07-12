41% абонентів підключені до стійкого до блекаутів інтернету

В Україні 41% абонентів мають підключення до стійких до знеструмлень мереж інтернету на базі PON. Про це сказав директор Департаменту з розвитку фіксованого інтернету Мінцифри Юрій Мацик в коментарі Forbes.

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Відсоток стійкого до блекаутів інтернету зріс у порівнянні з минулим роком. У жовтні 2023 року лише 37% абонентів в Україні мали доступ до енергонезалежної мережі. У Києві цей показник був 9% й цьогоріч він лишається на цьому ж рівні.

Мінцифра прогнозує, що фіксований інтернет на базі PON може зрости до 50%.