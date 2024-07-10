Чому саме Охматдит: чого насправді хоче досягти рф

Ракетний удар по лікарні Охматдит не був випадковістю, здійснюючи його, рф мала цілком конкретну мету. Яку саме і як світ має реагувати на терористичні дії, розповів експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна» Петро Олещук.

Терористичні методи

Коли ми говоримо про терористичний характер російської держави, дехто на Заході заперечує, що, мовляв, не треба плутати воєнні злочини та тероризм тощо.

Але у випадку росіян, ми маємо справу саме з чистим, неприхованим тероризмом. Вчорашня атака на «Охматдит» та пологовий — яскравий приклад такого тероризму.

Як «працює» тероризм? Ціль терориста — вплинути на суспільну свідомість шляхом здійснення неймовірних, нелюдських злочинів. Нелюдський характер злочинів — це неодмінний атрибут, бо мета — шокувати широкі суспільні маси, ввести їх у ступор, примусити до емоційної, а не раціональної оцінки дійсності.

Тероризм — це не просто жорстокість. Це продумана, вивірена жорстокість, яка має шокувати і паралізувати звичайну людину. Потім уже таким звичайним людям можна навіювати певні потрібні тези. Але основа — шок.

Все це демонструє російська держава. За багато років використання тероризму, як засобу політики (як зовнішньої, так і внутрішньої), вони справді стали у цьому майстрами. Вміють знаходити об'єкти, вміють завдавати найболючіших ударів.

Чому саме «Охматдит» і пологовий? Все дуже просто. Замах і вбивство дітей (до того ж — хворих і беззахисних) — це те, що має шокувати будь-кого, у кого лишилося ще щось людське. От і перший акт теракту.

Особливістю російського тероризму є те, що вони не беруть на себе відповідальності. Терористи, зазвичай, це роблять, бо їм треба показати свою значність, нагадати про себе. Росіянам це не треба. Про них і так усі все знають. Тому починається цирк під назвою «Це не ми».

Цього разу, щоправда, це все робиться без особливих зусиль. Навіщо? Усі ж усе розуміють. СБУ уже повідомили про усі наявні докази теракту. «Охматдит» було уражено за допомогою російської крилатої ракети повітряного базування Х-101, яка діяла у штатному режимі без впливу засобів ППО та РЕБ. На це вказують насамперед уламки ракети та її двигуна, знайдені слідчими на місці події, які належать саме цій ракеті.

Також на удар ракетою Х-101 вказує характер руйнувань: повністю знищено двоповерховий корпус лікарні, навколишні будівлі мають значні ушкодження. Якщо в будинок потрапляє ракета ППО чи уламки, то мова йде про руйнування однієї-двох квартир та вибиті вікна. Тут бачимо прямий приліт потужної ракети. Відео та фото теж більш ніж достатньо. Все очевидно.

Який задум росіян

Але є ще один додатковий чинник, який підтверджує терористичний характер дій росіян. Цього разу теракт супроводжувався масштабною інформаційною кампанією, синхронізованою, і, очевидно, спланованою організаторами теракту.

У твіттері зібрали всі тексти, що вийшли на цю тему. Низка вітчизняних «лідерів думок» та «блогерів» ринулися просувати наратив про «негайний мир» із росіянами через «страшний теракт». Власне, саме так теракт і мав діяти за задумом. А «спеціально навчені люди» тут просто підказують аудиторії, у якому напрямку повинні рухатися їхні думки.

Висновок? Коли понад два роки тому Україна домагалася від США визнання російської держави спонсором тероризму, у Білому Домі відповідали, що «вирішать питання інакше», а це поки що не потрібно. За два роки терористи удосконалили свої здібності і довели їх майже до досконалого рівня.

Звісно, безкарність тут дуже сильно допомагає. Якщо тобі нічого не загрожує, то чому б не зайнятися «експериментами»? Але чому «західні партнери» впевнені, що експериментатори вічно обмежуватимуться територією України і не забажають випробувати реакції десь на території НАТО? Підпали і диверсії на військових підприємствах уже фіксувалися у Чехії, Німеччині. А тут і до прямого вбивства цивільних — один крок.

Тому мова уже повинна йти не лише про посилення українського ППО, що, за великим рахунком, не повинно і обговорюватися, і не лише про можливе залучення ППО держав — членів НАТО. Потрібна відплата. Стара добра відплата за біблійною формулою «око — за око, зуб — за зуб». Україна, очевидно, зараз не має для цього повноцінного інструментарію, але щось зробити можна уже зараз. Наприклад — зняти безглузді обмеження щодо ударів по території рф. Звісно, це має супроводжуватися визнанням росіянівської держави спонсором тероризму.

Зрозуміло, що все це зараз виглядає, як крик у безодню, і ніхто нічого такого на Заході не робитиме. Але монстр, на зростання якого вони спокійно дивляться, рано чи пізно прийде по їхні душі теж. Уже, власне, приходить. Чи думаєте, що угоди про «вічну дружбу» з КНДР та Іраном вони підписують задля обміну досвідом у вирощуванні помідорів та картоплі?

У світі зараз немає краще організованого, багатого, досвідченого та позбавленого будь-яких гальм терориста, аніж росіяни. Такий досвід та потенціал не обмежиться Україною. Навіщо спонсорувати політків-маргіналів у ЄС, якщо можна просто почати всіх залякувати? Навіщо дискредитувати тих, кого легше і швидше вбити?

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Тому не кажіть потім, що ви чогось не знали і не розуміли. Все те пекло, у яке зараз котиться світ, справа ваших рук теж.