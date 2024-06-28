Придбати нове авто можна не лише за власні кошти, а й за кредитні. На прикладі програм фінансування від Volvo ми розкажемо, які варіанти нині є в тих, хто обирає другий спосіб.
Нове авто не за «всі гроші світу», або як працюють програми фінансування Volvo
За даними асоціації «Укравтопром», у 2023 році в Україні було продано майже 61 тис. нових легкових автомобілів на суму понад 105,5 млрд грн. Це в 1,7 раза менше, ніж у довоєнному 2021-му, але у 1,6 раза більше, ніж у 2022 році.
На продажі впливають різні чинники: новини з фронту; збільшення кількості банків, які відновили програми автокредитування; акції та програми фінансування від самих автобрендів. Щодо останнього — тут вдалим прикладом є Volvo. Компанія пропонує одразу декілька варіантів фінансування купівлі своїх новинок — кредитування, лізинг та Trade-in.
Це працюючі програми, і чимало українців уже особисто переконалися в їх ефективності. За підсумками І кварталу 2024 року, частка нових Volvo, проданих в Україні із залученням кредитів, становила 17%, а із залученням лізингу — 8%.
Розглянемо, що це за пропозиції і як вони працюють.
Автокредит
Якщо зібраної суми недостатньо, то українці купують автомобілі переважно в кредит. Більшості ця фінансова операція добре знайома з інших галузей споживчого кредитування.
Наразі українські банки видають кредити на купівлю авто під 12−35% річних. Утім, існують позики й під «умовний» відсоток — 0,01%. Такі ставки цілком реальні — за дотримання низки умов, клієнти справді можуть ними скористатися.
Кредит під 0,01% річних пропонують у вигляді матриці, яка залежить від двох величин — першого внеску і терміну, на який видають позику. Що більший внесок, то на триваліший термін можна оформити позику під пільговий відсоток.
Наприклад, якщо покупець дає 40% авансу, то під 0,01% він може оформити лише один рік кредиту, якщо 50% — два роки, якщо 70% — три роки. І навпаки, якщо клієнт має для першого внеску лише 30% суми, то для нього річна ставка буде вже 1,99%. Більший відсоток — плата за ризики, які бере на себе кредитор, коли надає клієнту більшу суму.
Пільгові ставки — це спільні програми банків з імпортерами автомобілів. Останні компенсують банкірам частину витрат, щоб вони знизили відсоткову ставку для клієнта.
Volvo, наприклад, у межах програми VOLVO КРЕДИТ співпрацює за таким підходом із двома фінустановами: Credit Agricole та Ощадбанком.
Credit Agricole пропонує кредити на нові Volvo терміном до 5 років на суму до 2,5 млн гривень під ставку 0,01—11,99% річних. Цікаво, що нотаріальне посвідчення договорів тут не знадобиться. Це дасть змогу заощадити до 5 000 гривень.
|Передплата за автомобіль,%
|Строк кредитування, відсоткова ставка в гривнях
|12 міс.
|24 міс.
|36 міс.
|48 міс.
|60 міс.
|30%
|1,99%
|5,99%
|6,99%
|11,99%
|11,99%
|40%
|0,01%
|4,99%
|5,99%
|10,99%
|11,99%
|50%
|0,01%
|0,01%
|4,99%
|9,99%
|10,99%
|60%
|0,01%
|0,01%
|0,01%
|7,99%
|8,99%
|70%
|0,01%
|0,01%
|0,01%
|5,99%
|7,99%
|Разова комісія— 1,50% від суми позики
|Разова комісія — 0% від суми позики
Спільна програма з Ощадбанком дає змогу отримати позику на довший термін — до 7 років. Максимальна сума кредиту — до 10 млн гривень, ставка — 0,01—11,99% річних.
|Строк кредитування
|Разова комисія банку
|Процентна ставка в залежності від терміну кредитування та початкового внеску, % річних
|від 20% до 29,9%
|від 30% до 39,9%
|від 40% до 49,9%
|від 50 до 59,9%
|від 60 до 69,9%
|від 70 до 99,9%
|до 12 міс.
|1,5%
|4,00%
|2,50%
|0,01%
|0,01%
|0,01%
|0,01%
|від 13 до 24 міс.
|8,00%
|6,50%
|4,50%
|0,01%
|0,01%
|0,01%
|від 25 до 36 міс.
|9,00%
|8,00%
|6,50%
|4,00%
|0,01%
|0,01%
|від 37 до 60 міс.
|12,50%
|11,50%
|10,50%
|8,50%
|6,00%
|1,00%
|від 61 до 84 міс.
|14,00%
|12,50%
|11,50%
|10,00%
|7,50%
|3,00%
Головні переваги VOLVO КРЕДИТ як інструмента фінансування:
- можливість користуватися новим авто тут і зараз (особливо актуально, якщо авто допомагає в роботі);
- фіксація ціни в гривнях, а отже ви не будете збирати гроші, спостерігаючи за здорожчанням бажаного авто;
- можливість отримати майже безкоштовне фінансування під 0,01%.
Volvo Trade-in
Ще один варіант залучити фінансування під час оновлення автомобіля — Trade-in. Це система, коли покупець віддає продавцю своє старе авто за рахунок вартості нового. Тобто він отримує новий автомобіль замість свого й доплачує різницю в ціні. Розмір доплати визначає автосалон. Сума залежить від бренду, моделі, пробігу, віку та стану старого автомобіля.
Умови Trade-in відрізняються у різних дилерів: один може приймати автомобілі лише свого бренду, а інший — будь-якого. Наприклад, офіційні дилери Volvo наразі приймають автомобілі всіх брендів.
Вимоги до старого авто також визначає автосалон. Основні критерії:
- справність транспортного засобу;
- придбане через офіційні канали продажу;
- повнокомплектне — з усіма дверима та іншими деталями;
- без зовнішніх і внутрішніх пошкоджень (дрібні подряпини до уваги не беруть), з VIN-номером, який читається без проблем;
- оформлене на покупця нового авто та не перебуває у спільній власності кількох людей;
- без обмежень відчуження: застава, арешт чи обмеження на реєстраційні дії.
Під час обміну покупцю можуть надавати додаткові бонуси. Наприклад, у межах програми Volvo Trade-in під час обміну свого авто на новий Volvo можна отримати додатково до 3% знижки від вартості нового автомобіля. Обміняти можна як старий Volvo (незалежно від віку), так і на авто іншого преміумбренду незалежно від віку. А також автомобіль будь-якого іншого бренду не у сегменті преміум, який не досягнув 10-річного віку.
Розмір вигоди відрізняється залежно від моделі Volvo, яку клієнт планує придбати:
- плагін-гібриди XC90, XC60 — 3%;
- м’які гібриди XC40 — 2%;
- м’які гібриди XC90, XC60 — 1%.
На решту суми, до речі, також можна оформити кредит в одному з банків-партнерів Volvo. Знову ж таки під 0,01% річних.
Ось приклад того, як Volvo Trade-in працює в парі з пільговим кредитуванням від банків-партнерів. Уявімо, що ви — власник преміального кросовера, ринкова вартість якого становить приблизно 1,9 млн гривень. І ви вирішили пересісти на новенький м’який гібрид Volvo XC90. Останній, до речі, — одна з найпопулярніших серед українців моделей Volvo, що коштує на сьогодні від 2,235 млн гривень.
Далі арифметика така. Якщо ваше авто у належному стані й дилер оцінив його за ринком в 1,9 млн гривень, то ви також можете розраховувати на знижку в 1% від вартості XC90. Тобто нове авто коштуватиме: 2,235 млн — 22 350 = 2,212 млн. Ну, а на решту суми, якої бракує, — 312 тис. гривень — можна взяти кредит під 0,01% річних терміном на 2 роки. Щомісячний платіж у такому разі становитиме 13 030 гривень.
Переваги Volvo Trade-in як варіанта фінансування:
- немає необхідності самостійно продавати авто з низкою клопотів (реклама, зустрічі з потенційними покупцями);
- значна економія часу;
- відсутність ризиків обману та шахрайства під час продажу;
- можливість одразу пересісти зі старого авто на нове і не залишатися без автомобіля.
Фінансовий лізинг
Лізинг — фінансова операція, що передбачає довгострокову оренду певного майна (зазвичай транспорту чи обладнання) з можливістю подальшого викупу або без нього. Лізинг лише з правом оренди називають оперативним. Якщо ж надалі користувач викуповує орендоване майно, то йдеться вже про фінансовий лізинг. У такому разі покупець офіційно стає власником після сплати повної вартості майна.
У розвинених країнах лізинг автомобілів — явище доволі популярне. І під ним насамперед мають на увазі оперативний лізинг. Тобто авто беруть в оренду на два-три роки, а потім замінюють його на інше на тих самих умовах. Це дає клієнтам змогу:
- постійно користуватися новим авто;
- обрати автомобіль вищого класу при менших доходах, оскільки людина сплачує не повну вартість авто, а лише частину суми.
Однак в Україні у сфері автокредитування здебільшого використовують саме фінансовий лізинг, який фактично мало чим відрізняється від автокредитів.
Цю послугу надають не банки, а спеціалізовані компанії. Приклад — компанія «Віннер Лізинг» та її програма «Volvo в Лізинг». Вона пропонує фінансування нових автомобілів концерну як для юридичних, так і для фізичних осіб. Умови такі:
|Авансовий платіж:
|від 10% до 70%
|від 10% до 70%
|від 10% до 70%
|Річна ставка:
|10%
|12%
|25%
|Строк, місяців:
|від 12 до 60
|від 12 до 60
|від 12 до 60
|Валюта:
|EUR*
|USD*
|UAN
Замість висновку
В Україні вдосталь пропозицій фінансування купівлі нового автомобіля. Як суто від банків у вигляді окремих продуктів, так і у вигляді їхніх спільних програм з автоімпортерами, які роблять такі кредити ще цікавішими. Додаємо сюди лізинг та Trade-in й отримуємо чимало варіантів, як придбати омріяне авто, навіть якщо всієї суми для такої покупки немає.
Однак завжди варто пам’ятати головне правило кредитування: перш ніж брати кредит, проаналізуйте всі майбутні витрати й ризики, зіставте їх із надходженнями й лише на основі цього ухвалюйте відповідальне рішення.
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