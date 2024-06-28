Нове авто не за «всі гроші світу», або як працюють програми фінансування Volvo

Придбати нове авто можна не лише за власні кошти, а й за кредитні. На прикладі програм фінансування від Volvo ми розкажемо, які варіанти нині є в тих, хто обирає другий спосіб.

За даними асоціації «Укравтопром», у 2023 році в Україні було продано майже 61 тис. нових легкових автомобілів на суму понад 105,5 млрд грн. Це в 1,7 раза менше, ніж у довоєнному 2021-му, але у 1,6 раза більше, ніж у 2022 році.

На продажі впливають різні чинники: новини з фронту; збільшення кількості банків, які відновили програми автокредитування; акції та програми фінансування від самих автобрендів. Щодо останнього — тут вдалим прикладом є Volvo. Компанія пропонує одразу декілька варіантів фінансування купівлі своїх новинок — кредитування, лізинг та Trade-in.

Це працюючі програми, і чимало українців уже особисто переконалися в їх ефективності. За підсумками І кварталу 2024 року, частка нових Volvo, проданих в Україні із залученням кредитів, становила 17%, а із залученням лізингу — 8%.

Розглянемо, що це за пропозиції і як вони працюють.

Автокредит

Якщо зібраної суми недостатньо, то українці купують автомобілі переважно в кредит. Більшості ця фінансова операція добре знайома з інших галузей споживчого кредитування.

Наразі українські банки видають кредити на купівлю авто під 12−35% річних. Утім, існують позики й під «умовний» відсоток — 0,01%. Такі ставки цілком реальні — за дотримання низки умов, клієнти справді можуть ними скористатися.

Кредит під 0,01% річних пропонують у вигляді матриці, яка залежить від двох величин — першого внеску і терміну, на який видають позику. Що більший внесок, то на триваліший термін можна оформити позику під пільговий відсоток.

Наприклад, якщо покупець дає 40% авансу, то під 0,01% він може оформити лише один рік кредиту, якщо 50% — два роки, якщо 70% — три роки. І навпаки, якщо клієнт має для першого внеску лише 30% суми, то для нього річна ставка буде вже 1,99%. Більший відсоток — плата за ризики, які бере на себе кредитор, коли надає клієнту більшу суму.

Пільгові ставки — це спільні програми банків з імпортерами автомобілів. Останні компенсують банкірам частину витрат, щоб вони знизили відсоткову ставку для клієнта.

Volvo, наприклад, у межах програми VOLVO КРЕДИТ співпрацює за таким підходом із двома фінустановами: Credit Agricole та Ощадбанком.

Credit Agricole пропонує кредити на нові Volvo терміном до 5 років на суму до 2,5 млн гривень під ставку 0,01—11,99% річних. Цікаво, що нотаріальне посвідчення договорів тут не знадобиться. Це дасть змогу заощадити до 5 000 гривень.