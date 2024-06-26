Міністерство цифрової трансформації запустило у застосунку «Дія» сервіс для виправлення даних про задеклароване місце проживання. Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.
26 червня 2024, 19:04
В Дії" тепер можна виправити дані про місце проживання
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Скористуватися сервісом можна, якщо у вас:
- помилка при замовленні витягу про місце проживання;
- неактуальні дані у вашому або дитячому витягу;
- немає місця проживання в паспорті в Дії, хоча ви зареєстровані;
- неправильна дата реєстрації в цифровому паспорті.
Зазначається, що витяг про місце проживання знадобиться при одруженні, відкритті рахунку в банку, влаштуванні дитини в садочок, працевлаштуванні та в інших життєвих ситуаціях. Тож дані в ньому мають бути завжди актуальними.
Актуалізація даних у Реєстрі територіальної громади доступна по Україні, окрім Одеси, Миколаєва та деяких громад з тимчасово окупованих територій і зони бойових дій.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що Кабінет міністрів підтримав зміни до законодавства, які дозволять отримувати та використовувати лише електронне посвідчення ветерана в «Дії», а паперове посвідчення ветерани отримуватимуть за бажанням.
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі