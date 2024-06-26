В Дії" тепер можна виправити дані про місце проживання

Міністерство цифрової трансформації запустило у застосунку «Дія» сервіс для виправлення даних про задеклароване місце проживання. Про це повідомляє пресслужба Мінцифри.

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Скористуватися сервісом можна, якщо у вас:

помилка при замовленні витягу про місце проживання;

неактуальні дані у вашому або дитячому витягу;

немає місця проживання в паспорті в Дії, хоча ви зареєстровані;

неправильна дата реєстрації в цифровому паспорті.

Зазначається, що витяг про місце проживання знадобиться при одруженні, відкритті рахунку в банку, влаштуванні дитини в садочок, працевлаштуванні та в інших життєвих ситуаціях. Тож дані в ньому мають бути завжди актуальними.

Актуалізація даних у Реєстрі територіальної громади доступна по Україні, окрім Одеси, Миколаєва та деяких громад з тимчасово окупованих територій і зони бойових дій.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Кабінет міністрів підтримав зміни до законодавства, які дозволять отримувати та використовувати лише електронне посвідчення ветерана в «Дії», а паперове посвідчення ветерани отримуватимуть за бажанням.