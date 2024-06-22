Кабінет міністрів підтримав зміни до законодавства, які дозволять отримувати та використовувати лише електронне посвідчення ветерана в «Дії», а паперове посвідчення ветерани отримуватимуть за бажанням. Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифової трансформації.
22 червня 2024, 11:18
Ветерани зможуть використовувати лише е-посвідчення в «Дії» замість паперового
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Далі зміни має затвердити Верховна Рада.
«Посвідчення в „Дії“ можна перевірити за QR-кодом всього в один клік. Тож після ухвалення змін зменшиться кількість підроблених чи застарілих паперових документів. І зможете не боятися загубити або пошкодити посвідчення, воно буде завжди під рукою — у смартфоні», — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що 5 червня 2024 року в «Дію» додали посвідчення ветерана.
Джерело: Мінфін
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