Трамп отримав $2 млн криптодонатів від братів Вінклвоссів

Кожен із братів Вінклвоссів переказав у фонд Дональда Трампа 15,47 BTC, що еквівалентно $1 млн. Тайлер Вінклвосс написав, що віддасть свій голос за підприємця на президентських виборах у США, які відбудуться в листопаді 2024 року.

I also just donated $1 million in bitcoin (15.47 BTC) to @realDonaldTrump and will be voting for him in November.



Here’s the TL;DR — President Trump is:



Pro-Bitcoin

Pro-Crypto

Pro-Business



And he will put an end to the Biden Administration's war on crypto. Onward! https://t.co/r6iDP7BdbE