Трамп отримав $2 млн криптодонатів від братів Вінклвоссів

Кандидат у президенти США Дональд Трамп отримав пожертвування в біткоїнах на суму $2 млн на передвиборчу кампанію. Його підтримали криптодонатами засновники криптовалютної біржі Gemini Кемерон і Тайлер Вінклвосси. Про це пише incrypted.

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Криптодонати Вінклвоссів

Кожен із братів Вінклвоссів переказав у фонд Дональда Трампа 15,47 BTC, що еквівалентно $1 млн. Тайлер Вінклвосс написав, що віддасть свій голос за підприємця на президентських виборах у США, які відбудуться в листопаді 2024 року.

I also just donated $1 million in bitcoin (15.47 BTC) to @realDonaldTrump and will be voting for him in November.



Here’s the TL;DR — President Trump is:



Pro-Bitcoin

Pro-Crypto

Pro-Business



And he will put an end to the Biden Administration's war on crypto. Onward! https://t.co/r6iDP7BdbE — Cameron Winklevoss (@cameron) June 20, 2024

Зазначимо, він аргументував своє рішення тим, що «адміністрація Байдена відкрито оголосила війну криптовалютам». Він розкритикував її за безпрецедентне зловживання владою, вчинене заради політичної вигоди. На думку Вінклвосса, діяльність адміністрації Байдена завдає шкоди інноваціям, платникам податків і американській економіці загалом.

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«Адміністрація Байдена використовувала кілька урядових установ як зброю, щоб залякувати, переслідувати і подавати позови гравцям у нашій галузі, намагаючись знищити її», — вважає підприємець.

Також у своєму повідомленні засновник Gemini піддав критиці роботу банківської системи та Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC).

«SEC не написала жодного правила для криптоіндустрії, яке допомогло б учасникам ринку орієнтуватися в нормативному середовищі. Підхід SEC до класифікації такої криптовалюти, як Ethereum, може позбавити її корисності та знищити здатність вступити в децентралізоване майбутнє».

Тайлер Вінклвосс публічно назвав Дональда Трампа прихильником біткоїна і криптовалют, який підтримує американський бізнес. У зв’язку з цим фактом він готовий проголосувати за підприємця на виборах президента США.