До закриття міжбанку курс долара не змінився. Євро подешевшало на 5 копійок у купівлі та у продажу.
20 травня 2025, 17:21
Курс валют на вечір 20 травня: євро подешевшало на міжбанку на 5 копійок
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Відкриття 20 травня
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Закриття 20 травня
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Зміни
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41,49/41,52
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41,49/41,52
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0
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46,72/46,73
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46,67/46,68
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5/5
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 41,20−41,75 грн. Євро купують за 46,48 грн, а продають за 47,10 грн.
В обмінниках долар торгується за 41,38−41,45, євро — 46,65−46,80 грн.
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Джерело: Мінфін
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