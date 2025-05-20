Рада ЄС схвалила 17-й пакет санкцій проти росії

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«ЄС схвалив 17 пакет санкцій проти росії, який включить майже 200 суден «тіньового флоту», — йдеться в документі.

За словами Каллас, у пакет увійшли також обмеження в рамках режимів ЄС за «права людини» та «гібридні загрози».