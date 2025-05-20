Рада Євросоюзу остаточно затвердила 17-й пакет антиросійських санкцій, випливає із заяви голови дипломатії ЄС Каї Каллас.
20 травня 2025, 15:53
Рада ЄС схвалила 17-й пакет санкцій проти росії
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Деталі
«ЄС схвалив 17 пакет санкцій проти росії, який включить майже 200 суден «тіньового флоту», — йдеться в документі.
За словами Каллас, у пакет увійшли також обмеження в рамках режимів ЄС за «права людини» та «гібридні загрози».
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
сторінку переглядають 14 незареєстрованих відвідувачів.
Коментарі