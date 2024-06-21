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21 червня 2024, 20:00

ВВП зріс, Україна не домовилась про списання боргів за євробондами, банки зберігають стійкість: головне за тиждень

ВВП України зріс на 3,7% — Мінекономіки

У травні 2024 року ВВП України зріс на 3.7% [±1%] у порівнянні із травнем минулого року. Попри сповільнення зростання, економіка продовжує відновлюватись. У підсумку за січень-травень 2024 р. зростання ВВП оцінюється на рівні 4,3% у порівнянні з таким самим періодом минулого року.

Україна не змогла домовитися з кредиторами про реструктуризацію. Попереду — продовження перемовин

Без реструктуризації Україна не зможе достатньо профінансувати оборону і розпочати програму відновлення та реконструкції, яка є спільною метою для всіх партнерів як з державного, так і з приватного секторів.

НБУ заборонив використовувати кредитні гроші для участі в азартних іграх

Національний банк України з 22 червня 2024 року запроваджує заборону на проведення платіжних операцій клієнтів на рахунки організаторів азартних ігор для участі в азартних іграх за рахунок коштів, отриманих на умовах кредиту.

Українці втрачають інтерес до валютних депозитів — Нацбанк

Через ослаблення лімітів на обмін валюти послуга обміну гривні на іноземну валюту з подальшим розміщенням на депозит перестала мати попит. Тож обсяги строкових депозитів населення в іноземній валюті зменшувалися, констатують у НБУ.

Банки зберігають стійкість, збільшують кредитування і фінансування бюджету — звіт про фінстабільність

Банки в Україні зберігають фінансову стійкість та довіру клієнтів і водночас збільшують кредитування бізнесу та населення і дедалі активніше долучаються до фінансування дефіциту бюджету.

Українці на 37% скоротили безготівкові покупки інвалюти, вже зняли $209 млн — НБУ

Залишки коштів на валютних рахунках фізосіб, на які українці купували долар/євро у безготівковій формі, з початку 2024 року скоротилися на 37% (на $209 млн) — до еквівалента 14,1 млрд грн.

Президент підписав закон про реформу автострахування

Володимир Зеленський підписав закон про обов’язкове страхування цивільноправової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

ЄС створює аудиторську раду для контролю над проєктом Ukraine Facility

Європейська комісія вирішила створити Аудиторську раду Ukraine Facility для підвищення ефективності управління коштами, виділеними Україні, а також для запобігання шахрайству, корупції, конфліктам інтересів та порушенням. Про це йдеться у відповідному рішенні Єврокомісії.

Джерело: Мінфін
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