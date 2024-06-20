ВВП України зріс на 3,7% — Мінекономіки

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
20 червня 2024, 13:07

ВВП України зріс на 3,7% — Мінекономіки

У травні 2024 року ВВП України зріс на 3.7% [±1%] у порівнянні із травнем минулого року. Попри сповільнення зростання, економіка продовжує відновлюватись. Такі оцінки оприлюднили у Мінекономіки.

У травні 2024 року ВВП України зріс на 3.7% [±1%] у порівнянні із травнем минулого року.
Фото:depositphotos

► Читайте «Мінфін» в Instagram: головні новини про інвестиції та фінанси

Зростання ВВП

У підсумку за січень-травень 2024 р. зростання ВВП оцінюється на рівні 4,3% [±1%] у порівнянні з таким самим періодом минулого року.

«Збільшення інтенсивності бойових дій, обстріли інфраструктурних об'єктів та дефіцит електроенергії — усе це, на жаль, стримувало зростання економіки у травні цього року. Проте бізнес впорався з цими викликами завдяки високому рівню адаптивності. Зростання ВВП продовжилось завдяки високим темпам експорту в умовах стабільної роботи Українського морського коридору, а також завдяки високому попиту на будівельні послуги, який підтримується фінансуванням відновлення інфраструктури.

Читайте: Сповільнення зростання ВВП та зниження інфляції. Єврокомісія дала прогноз щодо економіки України на 2024 рік

Позитивні тенденції спостерігались у транспортній галузі, промисловості, будівництві, сільському господарстві та внутрішній торгівлі. Разом з тим, серед негативних факторів маємо значний дефіцит кваліфікованих кадрів, а також системні намагання росії знищити нашу енергетичну інфраструктуру", — наголосила міністр економіки України Юлія Свириденко.

Які галузі відновлюються

За її словами, у травні промислові підприємства продовжували відновлювати економічну активність. Це відбувалось як завдяки експортоорієнтованим виробництвам, так і через збільшення попиту на інвестиційну продукцію в галузях машинобудування (ВПК) та будівельні матеріали.

Металургійна галузь досягла максимальних показників виробництва за весь період з початку війни.

Також зростало виробництво соняшникової олії. Все це сформувало попит на продукцію суміжних видів діяльності.

Ризики для економіки

Водночас ключовими не розв'язаними проблемами лишаються високі безпекові ризики, а також руйнування енергетичної інфраструктури. Відновлення енергетики потребуватиме часу і ресурсів, що, за прогнозами, може стримувати темпи відновлення виробничої активності. Також негативними чинниками для економіки залишаються логістичні проблеми та складна ситуація на ринку праці через високу міграцію.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», ЄБРР очікує, що у 2024 році економіка України зросте на 3%. Цей показник знизився порівняно з 5,3%, які були у 2023 році.

Міністерство економіки України прогнозує цьогорічне зростання ВВП на 4,6%.

В оновленому макропрогнозі на 2024 рік НБУ погіршив зростання ВВП з 3,6% до 3%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають SamBB, Павел Еникеев и 14 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами