ВВП України зріс на 3,7% — Мінекономіки

У травні 2024 року ВВП України зріс на 3.7% [±1%] у порівнянні із травнем минулого року. Попри сповільнення зростання, економіка продовжує відновлюватись. Такі оцінки оприлюднили у Мінекономіки.

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Зростання ВВП

У підсумку за січень-травень 2024 р. зростання ВВП оцінюється на рівні 4,3% [±1%] у порівнянні з таким самим періодом минулого року.

«Збільшення інтенсивності бойових дій, обстріли інфраструктурних об'єктів та дефіцит електроенергії — усе це, на жаль, стримувало зростання економіки у травні цього року. Проте бізнес впорався з цими викликами завдяки високому рівню адаптивності. Зростання ВВП продовжилось завдяки високим темпам експорту в умовах стабільної роботи Українського морського коридору, а також завдяки високому попиту на будівельні послуги, який підтримується фінансуванням відновлення інфраструктури.

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Позитивні тенденції спостерігались у транспортній галузі, промисловості, будівництві, сільському господарстві та внутрішній торгівлі. Разом з тим, серед негативних факторів маємо значний дефіцит кваліфікованих кадрів, а також системні намагання росії знищити нашу енергетичну інфраструктуру", — наголосила міністр економіки України Юлія Свириденко.

Які галузі відновлюються

За її словами, у травні промислові підприємства продовжували відновлювати економічну активність. Це відбувалось як завдяки експортоорієнтованим виробництвам, так і через збільшення попиту на інвестиційну продукцію в галузях машинобудування (ВПК) та будівельні матеріали.

Металургійна галузь досягла максимальних показників виробництва за весь період з початку війни.

Також зростало виробництво соняшникової олії. Все це сформувало попит на продукцію суміжних видів діяльності.

Ризики для економіки

Водночас ключовими не розв'язаними проблемами лишаються високі безпекові ризики, а також руйнування енергетичної інфраструктури. Відновлення енергетики потребуватиме часу і ресурсів, що, за прогнозами, може стримувати темпи відновлення виробничої активності. Також негативними чинниками для економіки залишаються логістичні проблеми та складна ситуація на ринку праці через високу міграцію.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», ЄБРР очікує, що у 2024 році економіка України зросте на 3%. Цей показник знизився порівняно з 5,3%, які були у 2023 році.

Міністерство економіки України прогнозує цьогорічне зростання ВВП на 4,6%.

В оновленому макропрогнозі на 2024 рік НБУ погіршив зростання ВВП з 3,6% до 3%.