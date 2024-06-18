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18 червня 2024, 11:57

ЄС створює аудиторську раду для контролю над проєктом Ukraine Facility

Європейська комісія вирішила створити Аудиторську раду Ukraine Facility для підвищення ефективності управління коштами, виділеними Україні, а також для запобігання шахрайству, корупції, конфліктам інтересів та порушенням. Про це йдеться у відповідному рішенні Єврокомісії, передає Інтерфакс-Україна. Рада складатиметься з трьох членів і включатиме Секретаріат у Києві.

Європейська комісія вирішила створити Аудиторську раду Ukraine Facility для підвищення ефективності управління коштами, виділеними Україні, а також для запобігання шахрайству, корупції, конфліктам інтересів та порушенням.

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«Аудиторська рада оцінює, зокрема, системи, які має Україна для запобігання, усунення, повідомлення та ефективного розгляду, розслідування й судового переслідування можливих випадків шахрайства, корупції, конфлікту інтересів і будь-яких інших порушень щодо будь-яких витрат, що фінансуються в межах Ukraine Facility», — йдеться в рішенні.

Єврокомісія призначатиме членів Аудиторської ради на два роки серед громадян країн Євросоюзу з підтвердженим досвідом роботи у сфері аудиту або фінансового моніторингу.

Щороку вони мають збиратися щонайменше шість разів у Брюсселі та, якщо дозволяють обставини, здійснювати щонайменше шість візитів до Києва. Крім членів ради, Єврокомісія може запрошувати також спостерігачів до неї від країн-членів або донорів, однак без їхньої участі в процесі ухвалення звітів і рекомендацій.

Секретаріат Аудиторської ради має складатися з групи фахівців у сфері управління та контролю, аудиту та інших відповідних галузей знань.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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tckgoblinu
tckgoblinu
18 червня 2024, 12:13
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Давно пора, взагалі щодо кожного центу та євроценту потрібно створювати комісії, щоб наші *** не крали.
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