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18 червня 2024, 16:14

Українці на 37% скоротили безготівкові покупки інвалюти, вже зняли $209 млн — НБУ

Залишки коштів на валютних рахунках фізосіб, на які українці купували долар/євро у безготівковій формі, з початку 2024 року скоротилися на 37% (на $209 млн) — до еквівалента 14,1 млрд грн. Про це Національний банк повідомив у відповідь на офіційний запит «Мінфіну».

Залишки коштів на валютних рахунках фізосіб, на які українці купували долар/євро у безготівковій формі, з початку 2024 року скоротилися на 37% (на $209 млн) — до еквівалента 14,1 млрд грн.
Фото:depositphotos

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Купівля інвалюти

14,1 млрд грн — це за поточним офіційним курсом близько $347 млн. Нагадаємо, що в міру пом'якшення валютних правил та розширення можливостей щодо купівлі іноземної валюти НБУ дозволив фізособам купувати інвалюту у безготівковій формі у двох форматах:

  • на поточні рахунки (з правом миттєвого зняття) — на суму до 50 тис. грн на місяць;
  • на депозитні рахунки з терміном розміщення на 3 місяці - до 200 тис. грн/міс.

На старті цими можливостями скористалися досить активно, а тепер спостерігається спад.

«Це пов'язано з об'єктивними чинниками, зокрема, суттєвим скороченням різниці між готівковим та безготівковим курсом, розширенням можливостей та спрощенням купівлі готівкової та безготівкової валюти населенню», — йдеться у поясненні Нацбанку.

Водночас регулятор запевняє, що безготівкова покупка свого часу дозволила розрядити ситуацію на готівковому валютному ринку. Людей забезпечували доларом та євро під час нестачі банкноти у непростий воєнний час, коли були труднощі із завезенням кешу.

«Введення можливості безготівкової валюти під депозит та безготівкової валюти на поточні рахунки сприяло покращенню курсових очікувань та зменшенню впливу психологічного фактора на готівковий курс. Тиск на готівковий сегмент валютного ринку знизився, суттєво зменшилася різниця між готівковим та безготівковим курсом, скоротилися й валютні інтервенції Нацбанку, і відповідно витрати міжнародних резервів на підтримку курсової стійкості», — зазначили в НБУ.

Автор:
Лисенко Олена
Фінансовий журналіст Лисенко Олена
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 7

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0
Алексей Яковлев
Алексей Яковлев
18 червня 2024, 16:18
#
Говорит о том что «денег нет» . ну и плюс не надо забывать что на 50 тыс грн дают сейчас купить немедленно , это не требует депозита . ну и плюс курс стал более или менее рыночным , можно поменять в обменнике .

это осталось чтоб чисто не возиться с налом и засылать деньги подальше .
+
+44
bonv
bonv
18 червня 2024, 16:34
#
Чоловіки тепер з банками стараються мати менше справ…
+
0
tckgoblinu
tckgoblinu
18 червня 2024, 16:49
#
«„Це пов’язано з об'єктивними чинниками, зокрема, суттєвим скороченням різниці між готівковим та безготівковим курсом, розширенням можливостей та спрощенням купівлі готівкової та безготівкової валюти для населення“, — йдеться у поясненні Нацбанку.»

Це в чергове показує, що Нацбанк взагалі відірваний від реальності і живе в якому своєму всесвіті, не розуміючи проблеми людей))

Скорочення карткових операцій з валютою пов`язано з об`єктивними чинниками, зокрема і ВИКЛЮЧНО:
1) Махінаціями банків з пролонгацією валютних депозитів.
2) Тим, що банки видають на руки труху, котру потім нікому не продаси.
3) Незрозумілою регуляцією карткових курсів банків, бо банк по суті може виставляти картковий курс по настрою, це не готівка.
4) Тим, що в банках в принципі часто є опція «сьогодні готівкової валюти» немає, при чому навіть якщо людина прийшла купити у відділення валюту, а не зняти валютний депозит. І дізнається людина про відсутність або валюти в принципі, або необхідної кількості валюти після того як відстоїть чергу з бабусями і дідусями, котрі взагалі по інших справах прийшли у відділення де працює 2−3 менеджери банку.

В обмінниках всі ці проблеми відсутні, немає черг, все швидко, валюта завжди є, валюта в нормальному стані (або в інакшому випадку в цей обмінник людина більше не повертається).
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Pumbovik
Pumbovik
18 червня 2024, 16:56
#
1) Махинации с пролонгацией это только твой провтык, почти во всех банках она отключается самостоятельно либо сразу при открытии
2, 4) не все банки дают труху, валюта заранее заказывается в любом банке, не неси чушь.
Тупо зайти и вынести валюту работает в очень незначительном количестве банков, как правило таки выдадут трухой, то что не заказывал
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tckgoblinu
tckgoblinu
18 червня 2024, 16:50
#
Загалом, з картковою валютою все доволі прозаїчно, люди побачили яку труху дають після закінчення терміну валютних депозитів, плюс опція банку «сьогодні грошей немає - приходьте через тиждень» теж нікому не цікава.
Плюс, банк сам собі малює по суті будь-який картковий курс не зрозуміло чим керуючись і Нацбанк прямо на це не впливає, Нацбанк по суті не впливає і на готівковий курс, але картковий курс це взагалі ховайся.

Тому звісно спробували, обпіклися і більше цю карткову парашу купувати нікому не цікаво, бо її потім невідомо коли отримаєш, за невідомо яким курсом і ще й труху таку дадуть на руки, що потім навіть цьому ж банку назад не продаси)))
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Злий Інвестор
Злий Інвестор
18 червня 2024, 18:09
#
Це логічно, на початку можна було взяти по 36.7, 37.4 або 37.7, а потім банки вирішили, що «і так з'їдять» і прирівняли курс конвертаційних депозитів до карткового курсу. Валюти на роздрібному ринку вистачає, тому скажіть мені якій сенс її додаткового здавати в депозит по 0.1%, коли навість ставка ФРС > 5%?
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Mini Mi
Mini Mi
18 червня 2024, 18:23
#
Да нет, это говорит о том что доверие к банковской системе падает, во многом благодаря законам про мобилизацию. И если поточные счёт в гривне будут деражать там до последнего многие, то вот валюту народ пошел переводить в нал/крипту/на зарубежные счета. Ну и как правильно тут уже заявили ситуация когда тебе после валютного депозита выдавали доляры 96 года, не редкость. В привате так такое вообще массовое явление было.
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