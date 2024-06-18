Залишки коштів на валютних рахунках фізосіб, на які українці купували долар/євро у безготівковій формі, з початку 2024 року скоротилися на 37% (на $209 млн) — до еквівалента 14,1 млрд грн. Про це Національний банк повідомив у відповідь на офіційний запит «Мінфіну».
Українці на 37% скоротили безготівкові покупки інвалюти, вже зняли $209 млн — НБУ
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Купівля інвалюти
14,1 млрд грн — це за поточним офіційним курсом близько $347 млн. Нагадаємо, що в міру пом'якшення валютних правил та розширення можливостей щодо купівлі іноземної валюти НБУ дозволив фізособам купувати інвалюту у безготівковій формі у двох форматах:
- на поточні рахунки (з правом миттєвого зняття) — на суму до 50 тис. грн на місяць;
- на депозитні рахунки з терміном розміщення на 3 місяці - до 200 тис. грн/міс.
На старті цими можливостями скористалися досить активно, а тепер спостерігається спад.
«Це пов'язано з об'єктивними чинниками, зокрема, суттєвим скороченням різниці між готівковим та безготівковим курсом, розширенням можливостей та спрощенням купівлі готівкової та безготівкової валюти населенню», — йдеться у поясненні Нацбанку.
Водночас регулятор запевняє, що безготівкова покупка свого часу дозволила розрядити ситуацію на готівковому валютному ринку. Людей забезпечували доларом та євро під час нестачі банкноти у непростий воєнний час, коли були труднощі із завезенням кешу.
«Введення можливості безготівкової валюти під депозит та безготівкової валюти на поточні рахунки сприяло покращенню курсових очікувань та зменшенню впливу психологічного фактора на готівковий курс. Тиск на готівковий сегмент валютного ринку знизився, суттєво зменшилася різниця між готівковим та безготівковим курсом, скоротилися й валютні інтервенції Нацбанку, і відповідно витрати міжнародних резервів на підтримку курсової стійкості», — зазначили в НБУ.
Коментарі - 7
это осталось чтоб чисто не возиться с налом и засылать деньги подальше .
Це в чергове показує, що Нацбанк взагалі відірваний від реальності і живе в якому своєму всесвіті, не розуміючи проблеми людей))
Скорочення карткових операцій з валютою пов`язано з об`єктивними чинниками, зокрема і ВИКЛЮЧНО:
1) Махінаціями банків з пролонгацією валютних депозитів.
2) Тим, що банки видають на руки труху, котру потім нікому не продаси.
3) Незрозумілою регуляцією карткових курсів банків, бо банк по суті може виставляти картковий курс по настрою, це не готівка.
4) Тим, що в банках в принципі часто є опція «сьогодні готівкової валюти» немає, при чому навіть якщо людина прийшла купити у відділення валюту, а не зняти валютний депозит. І дізнається людина про відсутність або валюти в принципі, або необхідної кількості валюти після того як відстоїть чергу з бабусями і дідусями, котрі взагалі по інших справах прийшли у відділення де працює 2−3 менеджери банку.
В обмінниках всі ці проблеми відсутні, немає черг, все швидко, валюта завжди є, валюта в нормальному стані (або в інакшому випадку в цей обмінник людина більше не повертається).
2, 4) не все банки дают труху, валюта заранее заказывается в любом банке, не неси чушь.
Тупо зайти и вынести валюту работает в очень незначительном количестве банков, как правило таки выдадут трухой, то что не заказывал
Плюс, банк сам собі малює по суті будь-який картковий курс не зрозуміло чим керуючись і Нацбанк прямо на це не впливає, Нацбанк по суті не впливає і на готівковий курс, але картковий курс це взагалі ховайся.
Тому звісно спробували, обпіклися і більше цю карткову парашу купувати нікому не цікаво, бо її потім невідомо коли отримаєш, за невідомо яким курсом і ще й труху таку дадуть на руки, що потім навіть цьому ж банку назад не продаси)))