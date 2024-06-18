Українці на 37% скоротили безготівкові покупки інвалюти, вже зняли $209 млн — НБУ

Залишки коштів на валютних рахунках фізосіб, на які українці купували долар/євро у безготівковій формі, з початку 2024 року скоротилися на 37% (на $209 млн) — до еквівалента 14,1 млрд грн. Про це Національний банк повідомив у відповідь на офіційний запит «Мінфіну».

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Купівля інвалюти

14,1 млрд грн — це за поточним офіційним курсом близько $347 млн. Нагадаємо, що в міру пом'якшення валютних правил та розширення можливостей щодо купівлі іноземної валюти НБУ дозволив фізособам купувати інвалюту у безготівковій формі у двох форматах:

на поточні рахунки (з правом миттєвого зняття) — на суму до 50 тис. грн на місяць;

на депозитні рахунки з терміном розміщення на 3 місяці - до 200 тис. грн/міс.

На старті цими можливостями скористалися досить активно, а тепер спостерігається спад.

«Це пов'язано з об'єктивними чинниками, зокрема, суттєвим скороченням різниці між готівковим та безготівковим курсом, розширенням можливостей та спрощенням купівлі готівкової та безготівкової валюти населенню», — йдеться у поясненні Нацбанку.

Водночас регулятор запевняє, що безготівкова покупка свого часу дозволила розрядити ситуацію на готівковому валютному ринку. Людей забезпечували доларом та євро під час нестачі банкноти у непростий воєнний час, коли були труднощі із завезенням кешу.

«Введення можливості безготівкової валюти під депозит та безготівкової валюти на поточні рахунки сприяло покращенню курсових очікувань та зменшенню впливу психологічного фактора на готівковий курс. Тиск на готівковий сегмент валютного ринку знизився, суттєво зменшилася різниця між готівковим та безготівковим курсом, скоротилися й валютні інтервенції Нацбанку, і відповідно витрати міжнародних резервів на підтримку курсової стійкості», — зазначили в НБУ.