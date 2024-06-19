Банки зберігають стійкість, збільшують кредитування і фінансування бюджету — звіт про фінстабільність

Банки в Україні зберігають фінансову стійкість та довіру клієнтів і водночас збільшують кредитування бізнесу та населення і дедалі активніше долучаються до фінансування дефіциту бюджету. Про це йдеться у звіті про фінансову стабільність.

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Банки нарощують обсяги гривневих кредитів бізнесу та населення

Зазначається, що річні темпи зростання обсягів чистих гривневих кредитів бізнесу становлять 12% і відповідають планам банків. Швидше зростає портфель кредитів малим та середнім підприємствам. Водночас попит бізнесу обмежується повільним відновленням економіки, перебоями в постачанні електроенергії та все ще високими воєнними ризиками.

Кредитний портфель банків зберігає гарну якість, а боргове навантаження боржників є прийнятним. Умови кредитування надалі поліпшуються: за рік ставка за новими кредитами бізнесу знизилася на 4 в. п. до близько 16%.

Кращому доступу до кредитів сприяє використання банками інструментів поділу кредитних ризиків, передусім від уряду та МФО. Водночас поступово зростає роль ринкового несубсидійованого кредитування поза програмою державної підтримки «Доступні кредити 5−7-9%».

Зазначається, що банки ще повноцінно не пристосували кредитування до умов воєнної економіки, тож НБУ разом з урядом розробив Стратегію з розвитку кредитування. Вона визначає першочергові кроки для активізації кредитування в умовах війни та розвитку інфраструктури кредитного ринку в перспективі.

Населення дедалі активніше користується позиковими коштами: співвідношення кредитів та витрат на споживання наближається до історично найвищих показників.

Найшвидше збільшується іпотечний портфель: за рік завдяки державній програмі «єОселя» він зріс майже вдвічі з низької бази. Умови програми змінили профіль іпотечного кредиту порівняно з довоєнними показниками: розмір власного внеску домогосподарств знизився, а строк кредиту — подовжився.

«Для проявлення якості нового портфеля знадобиться час. Банки, що займаються незабезпеченим кредитуванням, продовжують пошук нових клієнтів та нарощують середній чек кредиту», — йдеться у звіті.