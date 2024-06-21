Національний банк України з 22 червня 2024 року запроваджує заборону на проведення платіжних операцій клієнтів на рахунки організаторів азартних ігор для участі в азартних іграх за рахунок коштів, отриманих на умовах кредиту. Про це повідомляє пресслужба регулятора.
21 червня 2024, 12:31
НБУ заборонив використовувати кредитні гроші для участі в азартних іграх
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Зазначається, що відповідний захід дасть змогу мінімізувати ризики для безпеки та стабільності фінансової системи, зменшить негативні наслідки функціонування сфери азартних ігор в мережі Інтернет, сприятиме захисту прав споживачів та розвитку відповідального споживчого кредитування.
Нагадаємо
Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів, скільки витратили українці на легальні азартні ігри у 2023 році.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2
Людина банально переказує кошти з кредитної на дебетову в цьому ж банку, або взагалі на дебетову картку іншого банку і все, ці кошти більше не кредитні на папері, а особисті, відтак ця заборона перекреслюється одним переказом на іншу свою НЕ кредитну картку)