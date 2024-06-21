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21 червня 2024, 12:31

НБУ заборонив використовувати кредитні гроші для участі в азартних іграх

Національний банк України з 22 червня 2024 року запроваджує заборону на проведення платіжних операцій клієнтів на рахунки організаторів азартних ігор для участі в азартних іграх за рахунок коштів, отриманих на умовах кредиту. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Національний банк України з 22 червня 2024 року запроваджує заборону на проведення платіжних операцій клієнтів на рахунки організаторів азартних ігор для участі в азартних іграх за рахунок коштів, отриманих на умовах кредиту.
Фото: pixabay.com

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Зазначається, що відповідний захід дасть змогу мінімізувати ризики для безпеки та стабільності фінансової системи, зменшить негативні наслідки функціонування сфери азартних ігор в мережі Інтернет, сприятиме захисту прав споживачів та розвитку відповідального споживчого кредитування.

Нагадаємо

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів, скільки витратили українці на легальні азартні ігри у 2023 році.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+15
tckgoblinu
tckgoblinu
21 червня 2024, 12:38
#
Хотіли як краще, вийшло як завжди.

Людина банально переказує кошти з кредитної на дебетову в цьому ж банку, або взагалі на дебетову картку іншого банку і все, ці кошти більше не кредитні на папері, а особисті, відтак ця заборона перекреслюється одним переказом на іншу свою НЕ кредитну картку)
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0
ux ui
ux ui
21 червня 2024, 13:11
#
А чо все каналы зеленого карлика типа труха уа до сих пор рекламируют казино??? Они там на нагреве от этого бизнеса сидят???
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