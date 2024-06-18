Володимир Зеленський підписав закон про обов’язкове страхування цивільноправової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.
18 червня 2024, 15:16
Президент підписав закон про реформу автострахування
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Цей документ парламент ухвалив у другому читанні 21 травня.
Що він передбачає:
- поступово підвищити розміри страхових сум (максимальних розмірів страхової виплати) до розмірів, встановлених в країнах Європейського союзу.
- запровадити швидке здійснення гарантійних виплат потерпілим особам за страховиків-банкрутів до введення в дію закону (зараз це роки, а пропонується до 90 днів).
- запровадити пряме врегулювання у всіх випадках ДТП, в яких шкода завдана лише транспортному засобу, що дозволить потерпілій особі звертатись за страховою виплатою до свого страховика, навіть якщо винуватець не застрахований;
- розширити застосування «європротоколу» — оформлення заяви про страхове відшкодування при ДТП без участі поліції.
Цим документом поетапно у рази збільшуються суми покриття збитків потерпілим:
• до 1 млн грн на одного потерпілого (зараз — 160 тис. грн) та до 20 млн грн (320 тис. грн) на один страховий випадок — по здоров'ю та життю;
• до 2 млн грн на один страховий випадок (800 тис. грн) — за майном.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2
Вони аля-улю чи так? Може спочатку зарплату європейську ввести треба, а то якщо все, окрім зп буде європейське, то таке «щастя» нікому не треба буде