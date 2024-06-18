Президент підписав закон про реформу автострахування

Володимир Зеленський підписав закон про обов’язкове страхування цивільноправової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.

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Цей документ парламент ухвалив у другому читанні 21 травня.

Що він передбачає:

поступово підвищити розміри страхових сум (максимальних розмірів страхової виплати) до розмірів, встановлених в країнах Європейського союзу.

запровадити швидке здійснення гарантійних виплат потерпілим особам за страховиків-банкрутів до введення в дію закону (зараз це роки, а пропонується до 90 днів).

запровадити пряме врегулювання у всіх випадках ДТП, в яких шкода завдана лише транспортному засобу, що дозволить потерпілій особі звертатись за страховою виплатою до свого страховика, навіть якщо винуватець не застрахований;

розширити застосування «європротоколу» — оформлення заяви про страхове відшкодування при ДТП без участі поліції.

Цим документом поетапно у рази збільшуються суми покриття збитків потерпілим:

• до 1 млн грн на одного потерпілого (зараз — 160 тис. грн) та до 20 млн грн (320 тис. грн) на один страховий випадок — по здоров'ю та життю;

• до 2 млн грн на один страховий випадок (800 тис. грн) — за майном.