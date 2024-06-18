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18 червня 2024, 15:16

Президент підписав закон про реформу автострахування

Володимир Зеленський підписав закон про обов’язкове страхування цивільноправової відповідальності власників наземних транспортних засобів. Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради.

Володимир Зеленський підписав закон про обов’язкове страхування цивільноправової відповідальності власників наземних транспортних засобів.

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Цей документ парламент ухвалив у другому читанні 21 травня.

Що він передбачає:

  • поступово підвищити розміри страхових сум (максимальних розмірів страхової виплати) до розмірів, встановлених в країнах Європейського союзу.
  • запровадити швидке здійснення гарантійних виплат потерпілим особам за страховиків-банкрутів до введення в дію закону (зараз це роки, а пропонується до 90 днів).
  • запровадити пряме врегулювання у всіх випадках ДТП, в яких шкода завдана лише транспортному засобу, що дозволить потерпілій особі звертатись за страховою виплатою до свого страховика, навіть якщо винуватець не застрахований;
  • розширити застосування «європротоколу» — оформлення заяви про страхове відшкодування при ДТП без участі поліції.

Цим документом поетапно у рази збільшуються суми покриття збитків потерпілим:

• до 1 млн грн на одного потерпілого (зараз — 160 тис. грн) та до 20 млн грн (320 тис. грн) на один страховий випадок — по здоров'ю та життю;

• до 2 млн грн на один страховий випадок (800 тис. грн) — за майном.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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tckgoblinu
tckgoblinu
18 червня 2024, 15:33
#
Поступово підвищити розміри страхових сум (максимальних розмірів страхової виплати) до розмірів, встановлених в країнах Європейського союзу.

Вони аля-улю чи так? Може спочатку зарплату європейську ввести треба, а то якщо все, окрім зп буде європейське, то таке «щастя» нікому не треба буде
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0
gucci
gucci
18 червня 2024, 16:05
#
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