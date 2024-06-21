ІТ-армія України атакувала російську банківську систему, підірвавши роботу платіжної системи «Мир»

Вчора, 20 червня, українська ІТ-армія здійснила масштабну атаку на російську банківську систему, включно з інфраструктурою національної системи платіжних карток (НСПК) — оператора карток «Мир». Про це повідомляє пресслужба ІТ ARMY of Ukraine.

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Внаслідок DDoS атаки ВТБ, Сбербанк, Тінькофф, Альфа-Банк, Білайн, МТС, Ростелеком, Газпромбанк, Мегафон, СБП, НСПК, ЄИРЦ, та безліч менших сервісів не функціонували.

У ІТ-армії додали, що це, можливо, наймасштабніша DDoS атака в історії.

За даними російської редакції Forbes, більшість скарг (40%) надходили із Москви та Підмосков'я. Про проблеми також повідомляли користувачі в Петербурзі та Ленінградській області (13%), Новосибірській (5%), Свердловській та Ростовській областях (по 3%).

У більшості користувачів (47%) виникали проблеми з переказами, здійсненням платежів та оплатою рахунків.

Нагадаємо

Нещодавно IT-армія України зупинила роботу основного провайдера російських банків.