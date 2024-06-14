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14 червня 2024, 9:41

IT-армія України зупинила роботу основного провайдера російських банків

У роботі «Мастертел» — основного постачальника комунікацій російських банків — кілька днів спостерігаються збої. Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

У роботі «Мастертел» — основного постачальника комунікацій російських банків — кілька днів спостерігаються збої.
Фото: freepik.com

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«Альфа-Банк, ВТБ, Сбербанк та інші спонсори тероризму не можуть надавати частину послуг через те, що їхні сервіси не працюють», — йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що завдяки операції кібервійська росіяни не можуть скористатися обмінниками й частиною банківських операцій.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що в березні 2024 року ІТ-армія України призупинила роботу московського метрополітену.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
tckgoblinu
tckgoblinu
14 червня 2024, 10:27
#
Файні новини, красунчики!)
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0
Три літри
Три літри
14 червня 2024, 11:18
#
Збої це не «зупинили роботу».

«Альфа-Банк,

А ось цей текст з посиланням на український Сенс-банк який вже давно націоналізований — це взагалі дно, Романе.
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