У роботі «Мастертел» — основного постачальника комунікацій російських банків — кілька днів спостерігаються збої. Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.
14 червня 2024, 9:41
IT-армія України зупинила роботу основного провайдера російських банків
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«Альфа-Банк, ВТБ, Сбербанк та інші спонсори тероризму не можуть надавати частину послуг через те, що їхні сервіси не працюють», — йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що завдяки операції кібервійська росіяни не можуть скористатися обмінниками й частиною банківських операцій.
Нагадаємо
«Мінфін» писав, що в березні 2024 року ІТ-армія України призупинила роботу московського метрополітену.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2
«Альфа-Банк,
А ось цей текст з посиланням на український Сенс-банк який вже давно націоналізований — це взагалі дно, Романе.