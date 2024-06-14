IT-армія України зупинила роботу основного провайдера російських банків

У роботі «Мастертел» — основного постачальника комунікацій російських банків — кілька днів спостерігаються збої. Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

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«Альфа-Банк, ВТБ, Сбербанк та інші спонсори тероризму не можуть надавати частину послуг через те, що їхні сервіси не працюють», — йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що завдяки операції кібервійська росіяни не можуть скористатися обмінниками й частиною банківських операцій.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що в березні 2024 року ІТ-армія України призупинила роботу московського метрополітену.