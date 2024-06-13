«Україно, вперед!»: Укрпошта презентувала поштову марку до Євро-2024 (фото)

З нагоди виходу національної збірної з футболу на Євро-2024 Укрпошта презентувала поштову марку «Україно, вперед!».

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У церемонії спецпогашення взяли участь генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський, головний тренер національної збірної України з футболу Сергій Ребров та Генеральний консул України в Франкфурті Вадим Костюк.

Деталі

Тираж — 560 000 поштових марок.

Новинка — з круглою перфорацією, надрукована на самоклейному папері у форматі буклета.

Художник — Антон Хрупін.

Вартість поштового набору «Україно вперед!» (аркуш, картка, КПД) — 140 грн.

Де купити

Придбати новинки можна в онлайн-магазині Укрпошти.

Євро-2024

Чемпіонат Європи з футболу 2024 року пройде з 14 червня до 14 липня 2024 року в Німеччині. Україна зіграє свій перший матч на турнірі з Румунією 17 червня.

Нагадаємо

В травні Укрпошта представила лімітований випуск поштового набору «Азов. 10 років. Вільні обирають боротьбу».