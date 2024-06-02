У «Дії» можна буде виправити дані в реєстрі про місце проживання. Наразі проходить бета-тестування

У «Дії» розпочалось бета-тестування послуги з виправлення даних про місце проживання в реєстрі без відвідування держустанов. Про це повідомляє пресслужба «Дії».

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«Знайшли помилку у витягу про місце проживання або не можете його сформувати — треба актуалізувати інформацію в Реєстрі територіальної громади. Повідомте про помилки в даних у кілька кліків в «Дії», без візитів в установи. Долучайтесь до бета-тесту нового сервісу в «Дії», — йдеться у повідомленні.

У яких випадках знадобиться послуга

помилка при замовленні витягу про місце проживання;

неактуальне місце проживання, відсутній ідентифікаційний код чи унікальний номер запису в реєстрі у витягу про місце проживання;

зміна прізвища;

немає місця проживання в паспорті в «Дії», хоча ви зареєстровані;

неправильна дата реєстрації в паспорті в «Дії».

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Хто може долучитися до бета-тесту

громадянин України віком від 14 років

має ІD-картку або біометричний закордонний паспорт

має верифікований податковий номер

зареєстрований на порталі «Дія».

Зареєструватись можна за посиланням.

У «Дії» також звернули увагу, що сервіс наразі недоступний в Одесі, Миколаєві та деяких громадах з тимчасово окупованих територій і зони бойових дій. Повний перелік — за посиланням.