У «Дії» розпочалось бета-тестування послуги з виправлення даних про місце проживання в реєстрі без відвідування держустанов. Про це повідомляє пресслужба «Дії».
2 червня 2024, 10:19
У «Дії» можна буде виправити дані в реєстрі про місце проживання. Наразі проходить бета-тестування
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«Знайшли помилку у витягу про місце проживання або не можете його сформувати — треба актуалізувати інформацію в Реєстрі територіальної громади. Повідомте про помилки в даних у кілька кліків в «Дії», без візитів в установи. Долучайтесь до бета-тесту нового сервісу в «Дії», — йдеться у повідомленні.
У яких випадках знадобиться послуга
- помилка при замовленні витягу про місце проживання;
- неактуальне місце проживання, відсутній ідентифікаційний код чи унікальний номер запису в реєстрі у витягу про місце проживання;
- зміна прізвища;
- немає місця проживання в паспорті в «Дії», хоча ви зареєстровані;
- неправильна дата реєстрації в паспорті в «Дії».
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Хто може долучитися до бета-тесту
- громадянин України віком від 14 років
- має ІD-картку або біометричний закордонний паспорт
- має верифікований податковий номер
- зареєстрований на порталі «Дія».
Зареєструватись можна за посиланням.
У «Дії» також звернули увагу, що сервіс наразі недоступний в Одесі, Миколаєві та деяких громадах з тимчасово окупованих територій і зони бойових дій. Повний перелік — за посиланням.
Джерело: Мінфін
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