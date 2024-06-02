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2 червня 2024, 10:19

У «Дії» можна буде виправити дані в реєстрі про місце проживання. Наразі проходить бета-тестування

У «Дії» розпочалось бета-тестування послуги з виправлення даних про місце проживання в реєстрі без відвідування держустанов. Про це повідомляє пресслужба «Дії».

У «Дії» розпочалось бета-тестування послуги з виправлення даних про місце проживання в реєстрі без відвідування держустанов.
Фото: slovoidilo.ua

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«Знайшли помилку у витягу про місце проживання або не можете його сформувати — треба актуалізувати інформацію в Реєстрі територіальної громади. Повідомте про помилки в даних у кілька кліків в «Дії», без візитів в установи. Долучайтесь до бета-тесту нового сервісу в «Дії», — йдеться у повідомленні.

У яких випадках знадобиться послуга

  • помилка при замовленні витягу про місце проживання;
  • неактуальне місце проживання, відсутній ідентифікаційний код чи унікальний номер запису в реєстрі у витягу про місце проживання;
  • зміна прізвища;
  • немає місця проживання в паспорті в «Дії», хоча ви зареєстровані;
  • неправильна дата реєстрації в паспорті в «Дії».

Читайте також: У «Дії» знову працює послуга перереєстрації авто та обміну посвідчення водія

Хто може долучитися до бета-тесту

  • громадянин України віком від 14 років
  • має ІD-картку або біометричний закордонний паспорт
  • має верифікований податковий номер
  • зареєстрований на порталі «Дія».

Зареєструватись можна за посиланням.

У «Дії» також звернули увагу, що сервіс наразі недоступний в Одесі, Миколаєві та деяких громадах з тимчасово окупованих територій і зони бойових дій. Повний перелік — за посиланням.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 1

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Exba
Exba
2 червня 2024, 13:52
#
Будет ли доступна регистрация места жительства за пределами Украины?
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