Головне за понеділок: Зростання держборгу, воєнні збитки українських банків та падіння гривні

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Долар за 40 — вже факт: який курс побачимо найближчими днями

Кінець травня на валютному ринку України мине доволі динамічно та жорстко. Зростання курсу долара та євро минулого тижня сильно налякало як клієнтів на міжбанку, так і громадян на готівковому ринку. У регулятора залишається дві можливості: «заливати» ринок валютою, щоб погасити девальваційні очікування учасників ринку. Або, навпаки, особливо не втручатися у процес просідання гривні та підіграти цим Мінфіну.

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