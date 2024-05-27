Головне за понеділок: Зростання держборгу, воєнні збитки українських банків та падіння гривні
У квітні 2024 року державний та гарантований державою борг збільшився на 86,17 мільярда гривень, або на $0,47 млрд (в еквіваленті). Станом на 30 квітня державний та гарантований державою борг становив 6 010,42 млрд грн, або $151,52 млрд.
Воєнні збитки українських банків перевищили 1 млрд грн: НБУ розповів, що робили ще окупанти для дестабілізації наших фінансів
За рік збитки українських банків від знецінення та переоцінки майна через війну (знищення, втрата контролю, пошкодження тощо) зросли на 50% і 2 липня 2023 року досягли на 1,05 млрд грн.
Гривня знову рекордно падає: НБУ знизив офіційний курс на 19 копійок
Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на вівторок, 28 травня, на рівні 40,3012 грн/$, порівняно із 40,1153 грн/$ у понеділок. Це новий історичний мінімум.
Нацбанк погіршив прогноз зростання української економіки
Національний банк погіршив прогноз зростання економіки України на 2024 рік із 3,6% до 3%.
«Мінфін» запустив оформлення «Зеленої картки» онлайн
«Мінфін» запустив оформлення обов’язкового страхового поліса «Зелена картка» онлайн. Тепер можна купити цей міжнародний документ всього за 5 хвилин та отримати гарантований кешбек 10%.
Долар за 40 — вже факт: який курс побачимо найближчими днями
Кінець травня на валютному ринку України мине доволі динамічно та жорстко. Зростання курсу долара та євро минулого тижня сильно налякало як клієнтів на міжбанку, так і громадян на готівковому ринку. У регулятора залишається дві можливості: «заливати» ринок валютою, щоб погасити девальваційні очікування учасників ринку. Або, навпаки, особливо не втручатися у процес просідання гривні та підіграти цим Мінфіну.
Заколять усіх: Moderna готується влаштувати масову вакцинацію проти пташиного грипу
Минулого тижня Nvidia блискуче прозвітувала за I квартал. Проте це не втримало ринки від падіння: інвестори нервують через можливий новий виток інфляції. А акули Волл-стріт вже розпродують акції «Чудової сімки». Як провели тиждень фондові ринки Штатів і за якими подіями стежитимуть інвестори протягом найближчих 5 робочих днів, розповість «Мінфін».
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