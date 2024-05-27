Головне за понеділок: Зростання держборгу, воєнні збитки українських банків та падіння гривні

Мінфін - Курси валют України

Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
Страхування житла від шахедів
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаСтрахування житла від шахедівКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
27 травня 2024, 20:00

Головне за понеділок: Зростання держборгу, воєнні збитки українських банків та падіння гривні

Державний борг України перевищив 6 трильйонів гривень

У квітні 2024 року державний та гарантований державою борг збільшився на 86,17 мільярда гривень, або на $0,47 млрд (в еквіваленті). Станом на 30 квітня державний та гарантований державою борг становив 6 010,42 млрд грн, або $151,52 млрд.

Воєнні збитки українських банків перевищили 1 млрд грн: НБУ розповів, що робили ще окупанти для дестабілізації наших фінансів

За рік збитки українських банків від знецінення та переоцінки майна через війну (знищення, втрата контролю, пошкодження тощо) зросли на 50% і 2 липня 2023 року досягли на 1,05 млрд грн.

Гривня знову рекордно падає: НБУ знизив офіційний курс на 19 копійок

Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на вівторок, 28 травня, на рівні 40,3012 грн/$, порівняно із 40,1153 грн/$ у понеділок. Це новий історичний мінімум.

Нацбанк погіршив прогноз зростання української економіки

Національний банк погіршив прогноз зростання економіки України на 2024 рік із 3,6% до 3%.

«Мінфін» запустив оформлення «Зеленої картки» онлайн

«Мінфін» запустив оформлення обов’язкового страхового поліса «Зелена картка» онлайн. Тепер можна купити цей міжнародний документ всього за 5 хвилин та отримати гарантований кешбек 10%.

Долар за 40 — вже факт: який курс побачимо найближчими днями

Кінець травня на валютному ринку України мине доволі динамічно та жорстко. Зростання курсу долара та євро минулого тижня сильно налякало як клієнтів на міжбанку, так і громадян на готівковому ринку. У регулятора залишається дві можливості: «заливати» ринок валютою, щоб погасити девальваційні очікування учасників ринку. Або, навпаки, особливо не втручатися у процес просідання гривні та підіграти цим Мінфіну.

Заколять усіх: Moderna готується влаштувати масову вакцинацію проти пташиного грипу

Минулого тижня Nvidia блискуче прозвітувала за I квартал. Проте це не втримало ринки від падіння: інвестори нервують через можливий новий виток інфляції. А акули Волл-стріт вже розпродують акції «Чудової сімки». Як провели тиждень фондові ринки Штатів і за якими подіями стежитимуть інвестори протягом найближчих 5 робочих днів, розповість «Мінфін».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 4 незареєстрованих відвідувача.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами