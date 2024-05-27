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27 травня 2024, 18:04

Військові збитки українських банків перевищили 1 млрд грн: НБУ розповів, що робили ще окупанти для дестабілізації наших фінансів

За рік збитки українських банків від знецінення та переоцінки майна через війну (знищення, втрата контролю, пошкодження тощо) зросли на 50% і 2 липня 2023 року досягли на 1,05 млрд грн. Про це Національний банк повідомив у відповідь на офіційний запит Мінфіну.

За рік збитки українських банків від знецінення та переоцінки майна через війну (знищення, втрата контролю, пошкодження тощо) зросли на 50% і 2 липня 2023 року досягли на 1,05 млрд грн.
Фото:depositphotos

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Перший звіт НБУ про прямі військові втрати банків був опублікований у червні 2022 року, і тоді їх оцінювали в 700 млн грн (переважно з нерухомості). Наразі чиновники зафіксували збільшення збитків з 700 млн до 1,05 млрд грн (на 50%) на 2 червня 2023-го, тобто за рік з невеликим.

Даних за 2024 Національний банк не надав.

При цьому регулятор нагадав, що дозволив банкам пошкоджувати готівкову гривню, якщо ті не встигали вивезти її зі своїх сейфів та кас під час бойових дій на територіях, які захоплює країна-терорист.

«Мінфін» писав, що право на ці дії було надано 10 банкам, а фактично ним скористалися 3 банки.

Якщо банки діяли за інструкцією, їм відшкодовувалися збитки від втрати цієї готівки.

«Відшкодування банку коштів за пошкоджені у такий спосіб готівки здійснюється у разі її передачі до регіонального підрозділу грошового обігу Національного банку разом із актом про пошкодження», — йдеться у відповіді НБУ для «Мінфіну».

У ньому також уточнюється, що Національний банк давав свою санкцію лише на ушкодження гривні. Але не надавав аналогічних дозволів щодо доларів, євро чи іншої інвалюти. Як пояснили в НБУ, «оскільки не є її емітентом».

Суму пошкодженої гривні регулятор не надав, хоча визнав, що російські окупанти грабували відділення наших банків, і були відповідні звернення до силовиків.

«За інформацією НБУ, деякі банки повідомляли в правоохоронні органи України про факти втрати готівки на окупованих територіях», — уточнили в Нацбанку.

А ще запевнили, що давали практичні рекомендації щодо варіантів пошкодження гривневих банкнот. Наприклад, щодо просвердлювання грошей — у кожній купюрі має бути три або більше дірок. Але окупанти згодом захоплювали навіть таку, пошкоджену гривню, тож Нацбанк намагатиметься відстежувати її потрапляння до нашого грошового обігу.

«За наявною інформацією, пошкоджена таким чином готівка була вкрадена з відділень українських банків, що знаходяться на тимчасово окупованих територіях, і завезена в Україну, ймовірно, з метою дестабілізації ситуації у фінансовій сфері», — повідомили в НБУ.

Для цього регулятор задіяв банки — зобов'язав їх вилучати пошкоджену гривню на час вступу від клієнтів. Фінансисти не прийматимуть банкноти для обміну або внесення на рахунки. Вся інформація про них передаватиметься до нашої Нацполіції для розслідування.

Автор:
Лисенко Олена
Фінансовий журналіст Лисенко Олена
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
27 травня 2024, 18:23
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Пускай НБУ расскажет о работе отделение гос банка Приват на оккупированной территории -кого и как обслуживали. по каким каналам связи «общались» с центральным офисом. кто и ккпроводил инкассации. кто обеспечивал «хранилище» и на каких условиях. сколько было выданно кр карт и многое другое,
А самое главное -даст ПРАВОВУЮ (исходя из своих «постанов», устава «Приватбанка». распоряжения Гос Спец Связи от 31 мая 2022 года ну и конечно из требований ст 111 -1 части 4 УК Украины) оценку действиям и сотрудников этого отделения и руководству этого «рехфармираванага» гос банка.
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Anatoll France
Anatoll France
27 травня 2024, 19:09
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Нічого собі заявочка ,а є докази того що приват працював на окупаваних терріторіях, чи ви тут на біч пакет заробляєте?
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