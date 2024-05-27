«Мінфін» запустив оформлення «Зеленої картки» онлайн

«Мінфін» запустив оформлення обов’язкового страхового поліса « Зелена картка » онлайн. Тепер можна купити цей міжнародний документ всього за 5 хвилин та отримати гарантований кешбек 10%.

«Зелена картка» — це обов’язковий страховий поліс для автомобілістів, які планують виїзд за кордон. Він діє на території країн-членів міжнародної системи автомобільного страхування «Зелена картка», до яких входять переважно європейські країни.

Як оформити «Зелену картку»:

Оберіть напрямок поїздки, термін і тип транспортного засобу на сайті «Мінфін», щоб отримати актуальні пропозиції та ціни.

Виберіть відповідну пропозицію.«Мінфін» співпрацює з провідними українськими страховими компаніями, які мають ліцензію МТСБУ.

Заповніть необхідні дані: прізвище, ім'я, номер телефону, електронна пошта, реєстраційний номер авто.

Оплатіть поліс онлайн та отримайте його на свою електронну пошту.

Доступна оплата частинами

Наразі страхування — це недешево, і оплатити відразу повну вартість полісів не завжди є комфортно. Саме тому, для вашої зручності ми додали можливість оформлення «Зеленої картки» з оплатою частинами на 3 платежі через monobank та Приватбанк.

Отримайте кешбек 10% від вартості поліса

Купуйте «Зелену картку» на будь-який термін і отримуйте кешбек 10% від вартості поліса на вашу банківську картку.

Оформлення «Зеленої картки» на «Мінфіні» — це швидко, зручно і вигідно. Відвідайте наш сайт вже сьогодні та скористайтеся новим сервісом!