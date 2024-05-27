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27 травня 2024, 15:44

Нацбанк погіршив прогноз зростання української економіки

Національний банк погіршив прогноз зростання економіки України на 2024 рік із 3,6% до 3%. Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Національний банк погіршив прогноз зростання економіки України на 2024 рік із 3,6% до 3%.

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Чому НБУ знизив прогноз

Зниження прогнозу пов'язане з наслідками ракетних атак росії, які призвели до значних руйнувань об'єктів критичної інфраструктури та енергосектору.

У НБУ зазначають, що, попри обстріли, економіка України продовжує відновлюватися, а реальний ВВП України у першому кварталі 2024 року продовжував зростати.

Ключовий фактор, який наразі сприяє зростанню економіки, — висока адаптивність підприємств та населення до роботи в умовах війни. Також економіку підтримують значні бюджетні витрати на оборону та соціальний захист громадян.

Уряд стримано витрачав кошти у першому кварталі через невизначеність із надходженням міжнародної допомоги. В результаті відновлення економіки на початку року дещо пригальмувало. Проте вже із середини березня допомога від міжнародних партнерів активізувалася.

Також продовжує працювати морський коридор, яким український бізнес експортує продовольство і продукцію металургії.

Прогноз на наступні роки

НБУ прогнозує, що у наступні роки економічне зростання України прискориться до 4−5%.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

+
+13
bonv
bonv
27 травня 2024, 15:52
#
Нелохів з непрофанами вже не буде…
+
0
Kharakternyk
Kharakternyk
27 травня 2024, 15:53
#
Оптимістично:)
+
+41
Turbo Apricot
Turbo Apricot
27 травня 2024, 16:45
#
Це все ІПСО, по телемарафону нам розповідають як талановиті «п'ять шість менеджерів» потужно спрямовують економіку до небачених вершин
+
0
Cheff spakuxa, Kiev
Cheff spakuxa, Kiev
27 травня 2024, 16:45
#
Да…
+
0
Anatoll France
Anatoll France
27 травня 2024, 18:49
#
Якщо так красти міжнародну допомогу, і виловлювати бусіками усіх економічно активних людей, як це зараз робиться — то і того не буде.
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