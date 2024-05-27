Нацбанк погіршив прогноз зростання української економіки

Національний банк погіршив прогноз зростання економіки України на 2024 рік із 3,6% до 3%. Про це повідомляє пресслужба НБУ .

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Чому НБУ знизив прогноз

Зниження прогнозу пов'язане з наслідками ракетних атак росії, які призвели до значних руйнувань об'єктів критичної інфраструктури та енергосектору.

У НБУ зазначають, що, попри обстріли, економіка України продовжує відновлюватися, а реальний ВВП України у першому кварталі 2024 року продовжував зростати.

Ключовий фактор, який наразі сприяє зростанню економіки, — висока адаптивність підприємств та населення до роботи в умовах війни. Також економіку підтримують значні бюджетні витрати на оборону та соціальний захист громадян.

Уряд стримано витрачав кошти у першому кварталі через невизначеність із надходженням міжнародної допомоги. В результаті відновлення економіки на початку року дещо пригальмувало. Проте вже із середини березня допомога від міжнародних партнерів активізувалася.

Також продовжує працювати морський коридор, яким український бізнес експортує продовольство і продукцію металургії.

Прогноз на наступні роки

НБУ прогнозує, що у наступні роки економічне зростання України прискориться до 4−5%.