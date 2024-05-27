Гривня знову рекордно падає: НБУ знизив офіційний курс на 19 копійок

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Курс гривні до євро впав ще на 27 копійок — до 43,7590 грн за євро. Це також найнижчий рівень в історії.

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