Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на вівторок, 28 травня, на рівні 40,3012 грн/$, порівняно із 40,1153 грн/$ у понеділок. Це новий історичний мінімум.
27 травня 2024, 16:04
Гривня знову рекордно падає: НБУ знизив офіційний курс на 19 копійок
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Курс гривні до євро впав ще на 27 копійок — до 43,7590 грн за євро. Це також найнижчий рівень в історії.
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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 11
Падение гривны подразумевалось. Но почему ДО ТАКОЙ СТЕПЕНИ так резко? Экономические причины ? Так экономика как была в Ж. так и осталась.
Может быть мы не знаем чего-то важного на военном фронте, что произошло или должно произойти?
Да, кстати, нам будут продолжать вешать лапшу на уши про инфляцию на Украине в 3,5% за год.