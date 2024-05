Біржа OKX роздає 300 млн NOT у новій торговій кампанії

ОКХ , провідна технологічна компанія у сфері Web3 та друга за обсягами міжнародна криптовалютна біржа з понад 50 мільйонами користувачами по всьому світу, запустила серію промоакцій, серед яких акція з призовим фондом у 300 мільйонів NOT. Користувачі отримали можливість взяти участь в промоакціях різного формату й отримати в якості нагороди Notcoin (NOT).

Торгова кампанія NOT з призовим фондом у 300 мільйонів NOT, яка розпочалася 16 травня, пропонує винагороду в розмірі 10 000 NOT кожному кваліфікованому юзеру за внесення депозиту та торгівлю на платформі ОКХ.

Крім того, біржа спільно з Notcoin запустила кампанію «Навчайтеся і заробляйте». З 14 по 31 травня користувачам пропонується ознайомитися з навчальними матеріалами про Notcoin, відповісти на прості запитання квізу в застосунку та отримати за це винагороди в TON.

Користувачі також можуть спробувати торгувати зі спеціальним grid-ботом NOT/USDT та прийняти участь в інших промоакціях, які будуть запущені найближчим часом. За оновленнями можна слідкувати в Telegram-каналі та на офіційному веб-сайті ОКХ.

Ці промоакції, разом із нещодавнім додаванням Notcoin на платформу ОКХ Jumpstart та спотовий ринок, спрямовані на надання користувачам більше можливостей взаємодії з екосистемою Notcoin, яка вже нараховує 35 мільйонів учасників, а також сприяти більш широкому розумінню особливостей Notcoin та його впливу на криптоспільноту.

Проект Notcoin підтримується TON Foundation, організацією, що займається розвитком блокчейну The Open Network. Notcoin вперше був представлений у 2023 році як «мемкоін» і використовувався як ігровий токен у однойменній Web3-грі, яка стала популярною серед користувачів за декілька днів. У листопаді 2023 року інвестиційний підрозділ криптобіржі,OKX Ventures, опублікував звіт з докладним аналізом TON, у якому підкреслюється, що користувацька база мережі досягне 500 мільйонів до 2028 року.