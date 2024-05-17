Голова НБУ просить іноземні банки активно кредитувати відновлення української енергетики

Андрій Пишний звернувся до представництв іноземних банків, які працюють в Україні, активно кредитувати відновлення енергетичних потужностей. Про це голова НБУ написав на своїй сторінці у Facebook.

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«Це може бути кредитна підтримка проєктів із побудови великої кількості розподілених країною малих об'єктів генерації, які є відносно безпечними з погляду концентрації ризиків та загрози руйнування активів. Або ж значно масштабніші проєкти, які можуть фінансуватися, наприклад, через консорціумне кредитування, де банки обʼєднують капітал і розподіляють ризики між собою», — пише голова Нацбанку.

Він пообіцяв адаптувати окремі вимоги до банків, аби відповідні проєкти рухалися максимально швидко.

Пишний провів зустріч з представниками «дочок» іноземних банків, які закликав приєднатися до кредитування відновлення української енергетики.

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