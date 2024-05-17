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17 травня 2024, 12:35

Голова НБУ просить іноземні банки активно кредитувати відновлення української енергетики

Андрій Пишний звернувся до представництв іноземних банків, які працюють в Україні, активно кредитувати відновлення енергетичних потужностей. Про це голова НБУ написав на своїй сторінці у Facebook.

Андрій Пишний звернувся до представництв іноземних банків, які працюють в Україні, активно кредитувати відновлення енергетичних потужностей.

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«Це може бути кредитна підтримка проєктів із побудови великої кількості розподілених країною малих об'єктів генерації, які є відносно безпечними з погляду концентрації ризиків та загрози руйнування активів. Або ж значно масштабніші проєкти, які можуть фінансуватися, наприклад, через консорціумне кредитування, де банки обʼєднують капітал і розподіляють ризики між собою», — пише голова Нацбанку.

Він пообіцяв адаптувати окремі вимоги до банків, аби відповідні проєкти рухалися максимально швидко.

Пишний провів зустріч з представниками «дочок» іноземних банків, які закликав приєднатися до кредитування відновлення української енергетики.

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Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+15
potator
potator
17 травня 2024, 13:27
#
«Алексов 2006» уже не хватает
+
0
Олександр Грицкевич
Олександр Грицкевич
17 травня 2024, 13:40
#
В нас достатньо в підприємців коштів на руках, щоб велику частину потреб в енергетиці зробити автономною, але вони, нажаль, мають дуже обмежені повноваження розвиватись в цьому секторі, бо монополії на енергоринку ніхто не відміняв. Грубо кажучи Пишний сказав «Прокредитуйте Ренатіка» :)
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