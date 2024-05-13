ЄС остаточно схвалив продовження безмитної торгівлі з Україною

Європейська Рада схвалила угоду про безмитну торгівлю з Україною з посиленими захисними заходами для європейських фермерів. Угода передбачає призупинення дії мит та квот на експорт до ЄС до червня 2025 року, йдеться у повідомленні пресслужби Євроради.

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Оновлена угода передбачає можливість обмеження експорту окремих категорій українських товарів до ЄС. Якщо на ринку ЄС чи ринках однієї або кількох країн Євросоюзу виникнуть значні збої через український імпорт, наприклад пшениці, регламент гарантує, що Єврокомісія зможе швидко відреагувати і вжити будь-які заходи, які вважатиме за потрібне, йдеться в повідомленні.

Також для захисту фермерів ЄС режим лібералізації торгівлі може бути екстрено зупинений для особливо чутливих сільськогосподарських продуктів, а саме птиці, яєць, цукру, вівса, крупи, кукурудзи та меду.

Якщо імпорт цих продуктів перевищить середній обсяг імпорту, зареєстрований у другій половині 2021 року, а також упродовж 2022 і 2023 років, тарифи будуть переглянуті.