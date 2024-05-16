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16 травня 2024, 8:32

Сповільнення зростання ВВП та зниження інфляції. Єврокомісія дала прогноз щодо економіки України на 2024 рік

Зростання економіки України цьогоріч сповільниться до 2,9% із подальшим прискоренням до 5,9% у 2025 році. Про це пише Forbes.ua з посиланням на макропрогноз Єврокомісії.

Зростання економіки України цьогоріч сповільниться до 2,9% із подальшим прискоренням до 5,9% у 2025 році.
Фото:depositphotos

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Прогноз щодо ВВП

Згідно із прогнозом, економіка України продовжує боротися з наслідками вторгнення росії. Після стійкості економіки у 2023 році, зростання сповільниться у 2024-му через «слабкі настрої, нові руйнування енергетичної інфраструктури внаслідок нападів росії та брак робочої сили».

Зазначається, що війна й надалі послаблюватиме настрої та перешкоджатиме виробничому потенціалу, зокрема в енергетичному секторі, де, за попередніми оцінками, на початку 2024 року було знищено від 30% до 40% енергетичних потужностей.

Згідно із прогнозом, мобілізація у поєднанні з постійним переміщенням людей, які рятуються від війни і всередині країни, і за кордоном, імовірно, і далі спричинятимуть брак робочої сили й матимуть наслідки для обсягів виробництва.

Прогнозується, що інфляція в Україні у 2024-му знизиться до 5,5%, але в 2025 році зросте до 7,8%.

Також Єврокомісія прогнозує зростання ВВП у 2024 році на рівні 1% в ЄС і 0,8% в зоні євро. Водночас у 2025-му очікується, що ВВП у ЄС зросте до 1,6%, а у зоні євро — до 1,4%.

Нагадаємо

Як писав «Мінфін», ЄБРР очікує, що у 2024 році економіка України зросте на 3%. Цей показник знизився порівняно з 5,3%, які були у 2023 році.

Міністерство економіки України прогнозує цьогорічне зростання ВВП на 4,6%.

В оновленому макропрогнозі на 2024 рік НБУ погіршив зростання ВВП з 3,6% до 3%.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

+
+9
akaMIK
akaMIK
16 травня 2024, 9:28
#
Мастерство заголовка. Не падение ВВП, а падение темпов роста ВВП
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+9
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
16 травня 2024, 10:17
#
Так ВВП зростатиме… але повільніше. Що не так?
+
+9
kadaad1988
kadaad1988
16 травня 2024, 10:32
#
За счет займов, повышения акцизов, тарифов, тотально цен на все и обнищания населения! Жить стало «лучше, стало веселей»… *** нам это нужно???
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