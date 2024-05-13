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13 травня 2024, 16:48

Держборг подешевшав у 1,4 раза з 2022 року — Мінфін

З 2022 року і станом на кінець березня 2024 року середньозважена вартість державного та гарантованого державою боргу України скоротилася майже в 1,4 раза — з 7,79% до 5,57%. Водночас середньозважена строковість держборгу збільшилася в 1,6 раза — з 6,27 року до 10,04 років. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

З 2022 року і станом на кінець березня 2024 року середньозважена вартість державного та гарантованого державою боргу України скоротилася майже в 1,4 раза — з 7,79% до 5,57%.

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Борг

Загалом на кінець березня держборг України становив 5,92 трлн грн, або $151,1 млрд. За перший квартал 2024 року він збільшився у гривневому еквіваленті на 404,8 млрд грн, а у доларовому еквіваленті — на $5,7 млрд.

Це сталося внаслідок збільшення довгострокового пільгового фінансування від міжнародних партнерів. Така динаміка прослідковується як протягом звітного кварталу, так і за останні декілька років, додали у Мінфіні.

З чого складається держборг України

У розрізі кредиторів левову частку державного та гарантованого боргу становлять пільгові позики, одержані від міжнародних фінансових організацій та урядів іноземних держав — 53,8%, випущені цінні папери на внутрішньому ринку — 27,4%, випущені цінні папери на зовнішньому ринку — 16% та позики, одержані від комерційних банків, інших фінансових установ — 2,8%.

У розрізі валютної структури державного та гарантованого боргу частка євро становить 33,2%, долар США — 26,3%, гривні — 25,9%, СПЗ — 10,8%, а в інших валютах, зокрема у фунтах стерлінгів, канадських доларах та японських єнах — 3,8%.

ОВДП

Упродовж січня-березня 2024 року Мінфін провів 46 аукціонів з розміщення ОВДП, залучивши 119,6 млрд грн на покриття дефіциту державного бюджету.

Відсоток рефінансування ринкових облігацій внутрішньої державної позики становив 138%, при цьому відсоток рефінансування ОВДП, номінованих у гривні — 207%, в доларах США — 97%, в євро — 93%.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 3

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Kankakee
Kankakee
13 травня 2024, 17:21
#
Додати ще інформацію про внутрішній держборг, зрівняти з звром і буде щось тіпа зрозуміле 👻 бо зараз взагалі незрозуміло нащо сюда приплели овдп , овдп ж це ж внутрішній держборг? 🙀
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Kankakee
Kankakee
13 травня 2024, 17:23
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А ще б бажано написати який же дефіцит бюджету? Бо здається ліпити кругом про овдп де нада й де не нада Це прям якась вказівка зверху 🤦‍♂️ що темники відновлені?
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bonv
bonv
13 травня 2024, 18:46
#
«Існує три види брехні: брехня, нахабна брехня й статистика» Зе-статистика.
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