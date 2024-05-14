OpenAI представила нову модель штучного інтелекту GPT-4o

Компанія OpenAI представила мовну модель штучного інтелекту GPT-4o. Розробники запевнили, що модель працюватиме так само як GPT-4, але набагато швидше. Про це повідомляє XDA.

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GPT-4o також отримала нову технологію голосового режиму для безпосереднього спілкування з ChatGPT.

Літера «o» у назві - це скорочення від «omni» («всебічний»). Нова версія моделі працює з мовою, текстом та відео. GPT-4o в середньому реагує на аудіо за 320 мілісекунд, що можна порівняти з часом реакції людини в розмові, зазначили в компанії.

В OpenAI завжди прагнули зробити голосову розмову з ChatGPT подібною до розмови з реальною людиною, але затримка з відповіддю все псувала.

В компанії провели демонстрацію розмови з GPT-4o за допомогою голосу. GPT-4o не лише відповіла майже миттєво, коли доповідач закінчив розмову. ШІ також відповів перетворенням тексту в мовлення з повноцінним відчуттям спілкування у реальному часі.

Крім того, в OpenAI показали, як GPT-4o можна використовувати як голосовий перекладач між двома людьми, які розмовляли різними мовами.

Під час іншої демонстрації мовна модель GPT-4o розповіла казку на ніч із підказкою «робота та любов». У середині розповіді втрутився Марк з OpenAI та попросив GPT-4o відкоригувати емоції. GPT-4o змінювала голос залежно від запитань, від драматичного виступу до холодного, роботизованого тону. Зрештою GPT-4o навіть заспівала.

GPT-4o також використали, щоб перевірити код. Модель змогла не тільки пояснити, що робить код, але й сказати, що станеться, якщо змінити певні його частини.

Зазвичай, коли OpenAI анонсує нову версію своєї моделі ChatGPT, вона обмежена платним доступом. Однак компанія вирішила дозволити кожному користуватися цією новою технологією, хоча платні користувачі матимуть набагато більше можливостей.

Нова технологія буде розгорнута в найближчі кілька тижнів. Невдовзі буде розгорнутий застосунок ChatGPT для настільних ПК з голосовими та візуальними можливостями.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що, за даними Bloomberg, Apple уклала угоду з OpenAI щодо інтеграції функцій ChatGPT в iPhone. Якщо ця угода відбудеться, то Apple нарешті зможе значно оновити свого віртуального помічника Siri.