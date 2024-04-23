Середнє значення курсу у 2024 році становитиме 40,33 грн/долар. Наприкінці року курс зросте до 41,67 грн/долар. Про це йдеться в консенсус-прогноз за квітень 2024 року експертів та чиновників, оприлюдненому на сайті Мінекономіки.
23 квітня 2024, 13:34
В Мінекономіки дали прогноз, яким буде курс долара наприкінці 2024 року
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Що прогнозують експерти
Перша група прогнозує, що середній курс у 2025 році становитиме 42,6 грн/долар та зросте до 45,7 грн/долар наприкінці року.
Інша група очікує середній курс 42,70 грн/долар та зростання до 44,80 грн/долар наприкінці року.
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Нагадаємо
Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings очікує, що курс долара до кінця 2024 року зросте до 41,02 грн/долар, а до кінця наступного — до 43,89 грн/долар.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5
16 квітня 2024, 15:09
Продав всі долари сьогодні. Відкуплюсь по 33. Запам’ятайте цей пост!
…помним и желаем удачи..