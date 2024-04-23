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23 квітня 2024, 13:34

В Мінекономіки дали прогноз, яким буде курс долара наприкінці 2024 року

Середнє значення курсу у 2024 році становитиме 40,33 грн/долар. Наприкінці року курс зросте до 41,67 грн/долар. Про це йдеться в консенсус-прогноз за квітень 2024 року експертів та чиновників, оприлюдненому на сайті Мінекономіки.

Середнє значення курсу у 2024 році становитиме 40,33 грн/долар.
Фото:depositphotos

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Що прогнозують експерти

Перша група прогнозує, що середній курс у 2025 році становитиме 42,6 грн/долар та зросте до 45,7 грн/долар наприкінці року.

Інша група очікує середній курс 42,70 грн/долар та зростання до 44,80 грн/долар наприкінці року.

Читайте: S&P спрогнозувало, яким буде курс долара до гривні до кінця року

Нагадаємо

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings очікує, що курс долара до кінця 2024 року зросте до 41,02 грн/долар, а до кінця наступного — до 43,89 грн/долар.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
0
Злий Інвестор
Злий Інвестор
23 квітня 2024, 13:39
#
Думаю, що аналітики не помиляються. Судячи по динаміці ми прямуємо до таких цифр.
+
+15
GrugoriyHoland
GrugoriyHoland
23 квітня 2024, 14:35
#
Злий Інвестор
16 квітня 2024, 15:09
Продав всі долари сьогодні. Відкуплюсь по 33. Запам’ятайте цей пост!

…помним и желаем удачи..
+
0
orest frank
orest frank
23 квітня 2024, 16:11
#
Гриша, може там в кінці просто «помним»? (
+
+60
DjBoom
DjBoom
23 квітня 2024, 14:05
#
Аналітики кожного разу прогнозують падіння гривні, на практиці це падіння є але суттеве меньше ніж прогноз.
+
0
bonv
bonv
23 квітня 2024, 14:16
#
Експерти прогнозують подальшу девальвацію гривні.
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