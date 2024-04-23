В Мінекономіки дали прогноз, яким буде курс долара наприкінці 2024 року

Що прогнозують експерти

Перша група прогнозує, що середній курс у 2025 році становитиме 42,6 грн/долар та зросте до 45,7 грн/долар наприкінці року.

Інша група очікує середній курс 42,70 грн/долар та зростання до 44,80 грн/долар наприкінці року.

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Нагадаємо

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings очікує, що курс долара до кінця 2024 року зросте до 41,02 грн/долар, а до кінця наступного — до 43,89 грн/долар.