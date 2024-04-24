Україна отримала другий транш від ЄС на 1,5 мільярда євро в рамках Ukraine Facility

До держбюджету України надійшов другий транш в рамках перехідного фінансування обсягом 1,5 млрд євро відповідно до інструменту Європейського Союзу Ukraine Facility. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

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«Міжнародна підтримка є ключовою у забезпеченні макроекономічної стабільності і побудові фундаменту для подальшого економічного зростання. Європейський Союз є найбільшим донором бюджетної підтримки від лютого 2022 — понад 31 млрд євро.

Впровадження Інструменту Ukraine Facility разом зі схваленням Єврокомісією Плану України, допоможе своєчасно та у повному обсязі забезпечувати нагальні бюджетні потреби у соціальній сфері, а також реалізацію відновлення та реконструкції. В той час, як імплементація структурних реформ сприятиме економічному розвитку та євроінтеграції України", — зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

Нагадаємо

У березні до держбюджету надійшов перший транш обсягом 4,5 млрд євро.

15 квітня Європейська Комісія схвалила План України у межах Ukraine Facility, що налічує конкретний перелік структурних реформ та заходів, які сприятимуть стійкому розвитку економіки України, «зеленому» переходу, цифровій трансформації та європейській інтеграції.

Рішення потребує остаточного затвердження Радою ЄС. Після ухвалення Плану, а також підписання усіх міжнародних договорів та виконання внутрішньодержавних процедур, як очікується, до державного бюджету буде спрямовано 1,9 млрд євро безумовного фінансування.

Ukraine Facility — це інструмент, що передбачає можливість отримання Україною у 2024 — 2027 роках фінансової та технічної допомоги ЄС на загальну суму 50 млрд євро. З них на бюджетну підтримку буде спрямовано 38,27 млрд євро, інвестиційний фонд — 6,97 млрд євро, на технічну та адміністративну підтримку — 4,76 млрд євро.