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26 квітня 2024, 12:06

ВВП України прискорилось у березні до 4,6% — Мінекономіки

Мінекономіки України оцінило зростання ВВП у березні на рівні 4,6%. У січні ріст ВВП був на рівні 3,5%, а у лютому 3,9%. Про це повідомив Департамент стратегічного планування та макроекономічного прогнозування в щомісячному огляді основних подій в економіці України.

Мінекономіки України оцінило зростання ВВП у березні на рівні 4,6%.

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Тенденція до зростання ВВП підтримується стабільною роботою морських портів, що стимулювало діяльність залізничного транспорту, металургії та добування металевих руд, а також низкою інших чинників:

  • нарощуванням виробничих потужностей у добувній промисловості;
  • активізацією виробництва мінеральних добрив;
  • збільшенням попиту на будівельні послуги в сприятливих погодних умовах;
  • поліпшенням ділових настроїв;
  • пожвавленням споживчої активності.

Водночас Мінекономіки зазначає, що сильні ракетні обстріли наприкінці березня та початку квітня призвели до значних руйнувань енергетичної інфраструктури в деяких регіонах, що потребуватиме часу й ресурсів на її відновлення та пригальмує відновлення виробничої активності в окремих видах діяльності.

Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

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0
Vadim531
Vadim531
26 квітня 2024, 12:32
#
Так прискорилось шо и курс девальвировал, такими темпами перестанут в эти грн облигации люди ставить и нафиг никому они не нужны будут
+
0
bonv
bonv
26 квітня 2024, 12:37
#
Поліпшенням ділових настроїв? У кого? Тих хто біля корита? Слуг типу народу? Зе-жесть.
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