Мінекономіки України оцінило зростання ВВП у березні на рівні 4,6%. У січні ріст ВВП був на рівні 3,5%, а у лютому 3,9%. Про це повідомив Департамент стратегічного планування та макроекономічного прогнозування в щомісячному огляді основних подій в економіці України.
26 квітня 2024, 12:06
ВВП України прискорилось у березні до 4,6% — Мінекономіки
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Тенденція до зростання ВВП підтримується стабільною роботою морських портів, що стимулювало діяльність залізничного транспорту, металургії та добування металевих руд, а також низкою інших чинників:
- нарощуванням виробничих потужностей у добувній промисловості;
- активізацією виробництва мінеральних добрив;
- збільшенням попиту на будівельні послуги в сприятливих погодних умовах;
- поліпшенням ділових настроїв;
- пожвавленням споживчої активності.
Водночас Мінекономіки зазначає, що сильні ракетні обстріли наприкінці березня та початку квітня призвели до значних руйнувань енергетичної інфраструктури в деяких регіонах, що потребуватиме часу й ресурсів на її відновлення та пригальмує відновлення виробничої активності в окремих видах діяльності.
Джерело: Мінфін
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