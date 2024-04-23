Британія оголосила про найбільший в історії пакет військової допомоги Україні

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак 23 квітня відвідає Польщу, де оголосить найбільший пакет військової допомоги Україні на 500 мільйонів фунтів стерлінгів. Про це повідомили на сайті британського уряду.

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Що відомо

За інформацією, Ріші Сунак зустрінеться з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, щоб обговорити поглиблення британсько-польських відносин. Також посадовці проведуть переговори з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Варшаві щодо європейської безпеки та підтримки України. Потім прем'єр-міністр вирушить до Німеччини, щоб зустрітися з канцлером Олафом Шольцем.

«Україна стоїть перед екзистенційною загрозою, оскільки росія продовжує своє варварське вторгнення, ризикуючи безпекою та стабільністю всієї Європи», — йдеться у повідомленні.

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Що містить пакет військової допомоги Україні

Додаткове фінансування розміром 500 мільйонів фунтів стерлінгів використають для швидкої доставки терміново необхідних боєприпасів, засобів протиповітряної оборони, безпілотників та інженерної підтримки. Відомо, що безпілотники будуть закуплені у Великій Британії.

Міністерство оборони Британії також надішле Україні пакет обладнання, призначений для відсічі російського вторгнення на суходолі, морі та в повітрі. Пакет допомоги містить: