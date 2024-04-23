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23 квітня 2024, 9:15

Британія оголосила про найбільший в історії пакет військової допомоги Україні

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак 23 квітня відвідає Польщу, де оголосить найбільший пакет військової допомоги Україні на 500 мільйонів фунтів стерлінгів. Про це повідомили на сайті британського уряду.

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак 23 квітня відвідає Польщу, де оголосить найбільший пакет військової допомоги Україні на 500 мільйонів фунтів стерлінгів.
Фото:my.ua

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Що відомо

За інформацією, Ріші Сунак зустрінеться з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском, щоб обговорити поглиблення британсько-польських відносин. Також посадовці проведуть переговори з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Варшаві щодо європейської безпеки та підтримки України. Потім прем'єр-міністр вирушить до Німеччини, щоб зустрітися з канцлером Олафом Шольцем.

«Україна стоїть перед екзистенційною загрозою, оскільки росія продовжує своє варварське вторгнення, ризикуючи безпекою та стабільністю всієї Європи», — йдеться у повідомленні.

Читайте: Британія виділила майже 150 мільйонів фунтів стерлінгів на зміцнення енергетичного сектору України

Що містить пакет військової допомоги Україні

Додаткове фінансування розміром 500 мільйонів фунтів стерлінгів використають для швидкої доставки терміново необхідних боєприпасів, засобів протиповітряної оборони, безпілотників та інженерної підтримки. Відомо, що безпілотники будуть закуплені у Великій Британії.

Міністерство оборони Британії також надішле Україні пакет обладнання, призначений для відсічі російського вторгнення на суходолі, морі та в повітрі. Пакет допомоги містить:

  • 60 човнів, зокрема — рейдові та водолазні катери, а також морські гармати,
  • понад 1600 ударних і протиповітряних ракет, а також додаткові ракети великої дальності Storm Shadow,
  • понад 400 одиниць техніки, з них 160 захищених транспортних засобів Husky, 162 бронемашини та 78 всюдиходів,
  • майже 4 мільйони боєприпасів до стрілецької зброї.
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 5

+
0
Саша Ник
Саша Ник
23 квітня 2024, 12:07
#
Таки очередной контнраступ готовят на 2025-й.
+
+15
financialGenius
financialGenius
23 квітня 2024, 12:11
#
А говорили что закончат в 23 году … тут бы в течении следующих пару лет закончилось … но мне мало верится , к сожалению (
+
0
Pablito
Pablito
23 квітня 2024, 12:17
#
Контрнаступ тут ні до чого. Тут би базово втриматись до осені:(
+
+15
bonv
bonv
23 квітня 2024, 12:16
#
Озброєння дають дуже дозовано. Не для швидкої перемоги, а щоб більше виснажити росію.
+
0
Pablito
Pablito
23 квітня 2024, 12:16
#
Тобто вони всі чекали на розмороження допомоги від Штатів. А якби Штати не розморозили?
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