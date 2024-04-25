Spotify отримав рекордні прибутки після скорочення штату

Шведський гігант потокового передавання музики Spotify оголосив про рекордний прибуток понад 1 млрд євро після року скорочення витрат і звільнення персоналу. Про це повідомляє BBC.

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Минулого року компанія скоротила 17% своєї робочої сили, щоб скоротити витрати.

У грудні 2023 року генеральний директор Spotify Даніель Ек заявив, що близько 1500 робочих місць буде звільнено в рамках «суттєвих дій щодо оптимізації наших витрат», щоб компанія могла досягти своїх цілей.

При цьому технологічна компанія має на меті розширити свою діяльність по всьому світу й охопити мільярд користувачів до 2030 року.

Наразі Spotify має 615 млн користувачів, що трохи нижче власного прогнозу в 618 млн на перший квартал. На середину року компанія націлена на 631 млн.

Однак кількість абонентів преміум-класу зросла на 14% у першому кварталі до 239 млн.

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У компанії заявили, що гроші будуть витрачені на залучення нової аудиторії.

«Ми збираємося додати трохи маркетингових витрат протягом року. Тому що ми хочемо продовжувати зростання, і ми побачили, що на деяких територіях ми, можливо, трохи відступили», — казав Ек.

Велиу частину прибутку Spotify отримав завдяки подкастам. Валова рентабельність зросла до 27,6% у першому кварталі порівняно з 25,2% роком раніше.

Компанія інвестувала понад 1 млрд євро в розбудову бізнесу подкастів, у тому числі витративши сотні мільйонів на такі популярні шоу, як «The Joe Rogan Experience».

Квартальний дохід компанії зріс на 20% до 3,64 млрд євро, перевершивши оцінки в 3,61 млрд євро.

Spotify підвищив ціни, щоб збільшити дохід, і експериментував з різними планами передплати.

Зростання акцій

Акції Spotify, які спочатку впали за підсумками першого кварталу, змінили курс і зросли на 8% на преринкових торгах у вівторок, 23 квітня.

З моменту запуску у 2006 році Spotify інвестував величезну суму у розвиток бізнесу та забезпечення ексклюзивного контенту, таким як подкасти Мішель і Барака Обами, а також герцога і герцогині Сассекських.